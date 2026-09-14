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Doce países de la UE exigen mayor inversión y compromiso en la región del Ártico

Se espera que la Comisión Europea presente una propuesta para una nueva Estrategia Ártica y un plan de acción del bloque europeo para su puesta en marcha.

14/09/2026 | 17:43Redacción Cadena 3

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Doce países de la UE pidieron mayor compromiso e inversión en el Ártico.

FOTO: Doce países de la UE pidieron mayor compromiso e inversión en el Ártico.

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Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Doce países de la Unión Europea (UE) solicitaron un compromiso más sólido e inversiones significativas en el Ártico, a través de una declaración conjunta divulgada este lunes. En el texto, se enfatizó la creciente relevancia estratégica de la región para la seguridad y el bienestar de Europa.

Esta declaración fue emitida tras la Cumbre Europea del Ártico que tuvo lugar el 13 y 14 de septiembre en Rovaniemi. En ella, los países instaron a la UE a adoptar un enfoque más proactivo y estratégico en la zona, respaldado por recursos adecuados y acciones concretas.

Los signatarios se comprometieron a mantener el Ártico como un área de paz, estabilidad y colaboración constructiva, fundamentándose en el derecho internacional, el respeto a la integridad territorial y la gobernanza multilateral.

Además, se solicitó inversión en movilidad militar, mejora de la conectividad transfronteriza e infraestructura en las regiones más al norte de la UE, así como un monitoreo más riguroso, vigilancia marítima y capacidad para el intercambio de información.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, quien fue el anfitrión de la cumbre, afirmó que la postura de Europa respecto a la seguridad en el Ártico debe abarcar más que solo aspectos militares. Debe incluir seguridad económica, energética, infraestructura, rutas comerciales y el impacto del cambio climático, según un comunicado del Gobierno finlandés.

Orpo también destacó la necesidad de proyectos europeos concretos en el norte, que incluyan la capacidad de lanzar satélites, mejoras en el transporte y la extracción y procesamiento de minerales esenciales. Asimismo, propuso explorar la posibilidad de establecer una propiedad europea compartida de rompehielos.

Se anticipa que la Comisión Europea presente en otoño de este año una propuesta para una nueva Estrategia Ártica y un plan de acción del bloque europeo para su implementación, tal como se indicó en el boletín de prensa.

Lectura rápida

¿Qué solicitaron los países de la UE?
Un mayor compromiso e inversión en el Ártico para fortalecer la seguridad y prosperidad en la región.

¿Dónde se realizó la cumbre?
En Rovaniemi, Finlandia, los días 13 y 14 de septiembre.

¿Qué aspectos deben incluirse en la seguridad ártica?
Seguridad económica, energía, infraestructura, rutas comerciales y cambio climático, según el primer ministro finlandés.

¿Qué propuestas se discutieron?
Inversiones en movilidad militar, infraestructura y vigilancia marítima, además de proyectos concretos en el norte.

¿Cuándo presentará la Comisión Europea su propuesta?
Se espera que sea en otoño de este año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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