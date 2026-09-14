Ramos Napoli presentó en Viena la estrategia argentina para expandir el sector nuclear en el mercado mundial

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, presentó en Viena la estrategia de la Argentina para dar escala a sus capacidades nucleares, incorporar inversión privada y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Ramos Napoli intervino ante la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco de la 70.ª Conferencia General que se desarrolla esta semana en la capital austríaca, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En representación de la Argentina, el funcionario repasó más de siete décadas de desarrollo nuclear y presentó los principales ejes de la estrategia definida para el sector.

"El desafío nuclear de la Argentina hoy es transformar más de siete décadas de capacidades nucleares en proyectos, asociaciones y resultados concretos", afirmó Ramos Napoli durante su discurso.

El secretario destacó que el país desarrolló capacidades en operación de centrales nucleares, diseño y construcción de reactores de investigación, fabricación de combustible, producción de radioisótopos y formación de recursos humanos especializados.

En ese marco, presentó los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina como el marco que ordena una nueva etapa para el sector.

La política establece criterios para la evaluación de los proyectos, contempla la participación de capital privado en aquellas actividades que pueden organizarse comercialmente y mantiene en manos del Estado las funciones indelegables vinculadas con la política nuclear, la regulación, la seguridad y las salvaguardias.

Ramos Napoli también abordó los desafíos que enfrenta el crecimiento de la energía nuclear a nivel internacional, particularmente en materia económica, financiera, regulatoria y tecnológica.

En ese sentido, destacó el papel del OIEA como ámbito para avanzar en una mayor armonización entre países, reducir barreras y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y cadenas internacionales de suministro.

Como miembro fundador del OIEA, la Argentina participa en la Conferencia General con una agenda orientada a generar nuevas asociaciones y ampliar los mercados para su tecnología, sus bienes y sus servicios nucleares.

Durante la semana, la delegación argentina mantendrá reuniones bilaterales con autoridades del Organismo y representantes de otros Estados miembros, además de participar en actividades vinculadas con reactores de investigación, producción de radioisótopos y cooperación internacional.

El OIEA, creado en 1957 dentro del sistema de las Naciones Unidas y con sede en Viena, es el principal foro mundial de cooperación en el ámbito nuclear y trabaja para promover el uso seguro y pacífico de la ciencia y la tecnología nucleares.

Su labor comprende la aplicación de salvaguardias para verificar que los materiales nucleares no sean desviados hacia fines militares, la elaboración de estándares internacionales de seguridad y la cooperación técnica con los Estados miembros.

También impulsa aplicaciones nucleares en generación de energía, salud, agricultura, industria, ambiente y gestión de recursos hídricos.

La Conferencia General es el máximo órgano de decisión del OIEA y reúne una vez al año en Viena a representantes de todos sus Estados miembros para analizar la agenda nuclear internacional, presentar las prioridades de cada país y considerar el programa, el presupuesto y las orientaciones generales del Organismo.

La 70.ª Conferencia General constituye para la Argentina una plataforma destinada a fortalecer su presencia internacional, profundizar vínculos con otros países y ampliar las oportunidades de inserción de sus capacidades nucleares en nuevos mercados.