Rusia aplaude el llamado de Trump a Ucrania para frenar ataques a refinerías

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- El Kremlin aplaudió este lunes el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Ucrania para que detenga los ataques contra las instalaciones de producción de combustible en Rusia.

"Cualquier llamado a Kiev para que detenga sus ataques contra la infraestructura económica civil es bien recibido", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Cualquier país puede usar su influencia sobre Kiev para alentarlo a demostrar una mayor flexibilidad, lo cual sería una contribución significativa al proceso de resolución", comentó Peskov, según publicó la agencia Xinhua.

Trump dijo a través de una publicación en Truth Social que Ucrania había aceptado no atacar objetivos energéticos rusos y que "¡Rusia ha aceptado hacer lo mismo!".

El domingo, Trump instó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a detener los ataques contra refinerías rusas, afirmando que tales ataques están provocando una escasez de diésel.

Previamente, el Gobierno ruso introdujo una prohibición temporal a la exportación de gasolina, diésel, combustible marino y gasóleo con el fin de estabilizar el mercado de combustible.