Un dispositivo portátil revela una causa oculta de hipertensión que las pruebas rutinarias pasan por alto

Un estudio reciente publicado en Science Translational Medicine reveló que un dispositivo portátil puede detectar picos hormonales nocturnos que podrían ser la causa oculta de la hipertensión, a menudo pasada por alto en las pruebas rutinarias. La investigación se centró en el primary aldosteronism, un trastorno hormonal que podría afectar hasta uno de cada cinco pacientes con hipertensión.

El University of Bristol, en colaboración con el University of Manchester, la University of Bergen en Noruega y otros centros en Estocolmo y Atenas, descubrió que los pacientes con este trastorno experimentan aumentos en la producción de hormonas tanto durante el día como mientras duermen. Los picos nocturnos son particularmente relevantes, ya que las pruebas de sangre rutinarias raramente se realizan durante la noche.

Monitoreo Continuo con Dispositivo Portátil

Para captar estos cambios ocultos, el equipo de investigación utilizó un dispositivo portátil desarrollado en el University of Bristol, que permitió a los pacientes monitorear sus niveles hormonales de forma continua mientras llevaban a cabo su vida cotidiana en casa, evitando la necesidad de permanecer en un hospital o centro de investigación.

Este tipo de monitoreo continuo podría revelar anomalías que las pruebas convencionales podrían pasar por alto, ayudando a los médicos a identificar condiciones relacionadas con hormonas de manera más temprana.

El coautor del estudio, el Dr. Thomas Upton, Fellow en Investigación Clínica en el University of Bristol, mencionó: "El primary aldosteronism es una causa importante de hipertensión y la causa más común de hipertensión secundaria en nuestra clínica. Puede estar afectando a millones de personas en el Reino Unido. Sin embargo, debido a la forma en que cambian las hormonas a lo largo del día y la complejidad del proceso diagnóstico actual, el diagnóstico a menudo se retrasa o nunca se realiza.

"En nuestro estudio, los pacientes fueron monitoreados en casa durante actividades normales, lo que nos permitió observar cómo cambiaban las hormonas a lo largo del tiempo en un entorno realista. Este enfoque podría revolucionar la forma en que diagnosticamos la hipertensión y, en última instancia, reducir las enfermedades cardiovasculares, particularmente las enfermedades del corazón y los accidentes cerebrovasculares que podrían haberse prevenido."

Mediciones Cada 20 Minutos

El estudio de prueba de concepto siguió a 60 pacientes en Bristol, Bergen, Estocolmo y Atenas durante un período de 24 horas. Los niveles hormonales se midieron cada 20 minutos utilizando un dispositivo portátil del tamaño de un teléfono móvil que se coloca en la cintura.

El dispositivo obtiene muestras de hormonas de la piel, permitiendo a los participantes continuar con sus actividades habituales, incluyendo el sueño nocturno, mientras se recopilaban datos hormonales detallados.

La tecnología, conocida como U-RHYTHM, fue adoptada y desarrollada por la empresa Dynamic Therapeutics en 2023.

El Dr. Eder Zavala, autor senior del estudio y Fellow en el University of Manchester, afirmó: "Al monitorear continuamente las hormonas durante 24 horas, pudimos revelar un patrón oculto de picos hormonales nocturnos. Esto nos proporciona una comprensión más clara de la enfermedad y podría ayudar a los médicos a detectarla y tratar a los pacientes de manera más efectiva."

Por qué las Pruebas de Sangre Estándar Pueden Pasar por Alto el Trastorno

Los investigadores utilizaron análisis computacionales para estudiar los cambios en la aldosterona, una hormona que ayuda a controlar el equilibrio de sal y agua en el cuerpo, así como dos hormonas relacionadas, 18-hidroxi-cortisol y 18-oxo-cortisol.

Los resultados sugieren que los enfoques diagnósticos actuales pueden pasar por alto a algunos pacientes, ya que la aldosterona no se mantiene elevada de manera constante. Incluso en algunos de los casos más severos, los niveles hormonales a veces caen por debajo de los umbrales mínimos típicamente utilizados para diagnosticar primary aldosteronism. Por lo tanto, una única prueba de sangre tomada en un momento dado podría capturar un período en el que los niveles hormonales parecen relativamente normales.

En lugar de permanecer constantemente altos, la aldosterona mostró repetidos picos de secreción por la noche, mientras que el ritmo general de actividad hormonal a lo largo del día permaneció intacto.

Picos Hormonales Nocturnos Ofrecen Nuevas Pistas

Los picos hormonales provenían de las glándulas suprarrenales y fueron especialmente pronunciados en pacientes cuyo primary aldosteronism fue causado por un problema que afectaba solo a una glándula suprarrenal en lugar de a ambas.

Es importante destacar que los patrones hormonales inusuales desaparecieron después de que se extirpó quirúrgicamente la glándula suprarrenal afectada. Este hallazgo proporcionó evidencia adicional de que los picos estaban directamente asociados con la enfermedad.

El profesor Stafford Lightman, profesor de Medicina en el University of Bristol y inventor de la tecnología U-RHYTHM, agregó: "Los hallazgos sugieren que los clínicos pueden necesitar replantear cómo buscan el trastorno, que las pautas de práctica clínica de la Endocrine Society ahora recomiendan considerar para todas las personas con hipertensión."

"El diagnóstico futuro podría alejarse de las pruebas de sangre de un solo punto en el tiempo y hacia el seguimiento de los ritmos hormonales del cuerpo a lo largo del tiempo, particularmente los patrones nocturnos que parecen contener pistas cruciales sobre la enfermedad. Se necesita más investigación para definir los mejores caminos clínicos, utilizando la medición dinámica de hormonas, para garantizar un diagnóstico temprano de esta causa común y potencialmente curable de hipertensión."

Hacia una Detección Más Temprana de las Causas de Hipertensión

Los hallazgos plantean la posibilidad de que las pruebas futuras para el primary aldosteronism podrían depender menos de una única muestra de sangre y más del monitoreo de cómo cambian las hormonas a lo largo del tiempo. Dado que el trastorno puede ser tratado y, en algunos casos, potencialmente curado, detectarlo de manera temprana podría ayudar a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares prevenibles.

La investigación fue financiada por la EU Horizon 2020, la Trond Mohn Foundation, el UKRI Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), el Medical Research Council, la University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation, el Swedish Medical Research Council y la Knut and Alice Wallenberg Foundation.

Los hallazgos respaldan el enfoque de investigación de "Gran Desafío" de la University of Bristol sobre la comprensión y prevención de enfermedades cardiovasculares y se basa en iniciativas financiadas por NIHR destinadas a la identificación temprana de personas con hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular.