Beligoy defiende a árbitros tras polémica en el partido Atlético Tucumán – River

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El director nacional de arbitraje argentino, Federico Beligoy, se pronunció en defensa del desempeño de los árbitros Andrés Gariano y Silvio Trucco, quienes fueron objeto de críticas por no expulsar al mediocampista Mauro Arambarri durante el reciente encuentro entre Atlético Tucumán y River Plate.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ex árbitro decidió publicar los audios de la cabina del VAR, donde se ratifica la decisión de otorgar solo una tarjeta amarilla, y advirtió: "Quienes difundieron falsas informaciones, sin ningún tipo de sustento, deberán responder por ello ante la justicia".

En las últimas semanas, Beligoy ha enfrentado un creciente número de críticas, incluyendo las contundentes declaraciones del entrenador del "Decano", Julio César Falcioni, y de los presidentes de River, Lanús e Independiente Rivadavia, así como de los entrenadores de Vélez y Gimnasia La Plata.

Falcioni, en una conferencia de prensa notable, atacó de manera vehemente al arbitraje argentino, haciendo hincapié en la actuación de Andrés Gariano y mencionando que se percata rápidamente cuando lo "cagan". A pesar de reconocer que su expulsión y la del mediocampista Franco Nicola fueron correctas, el DT centró su atención en la jugada de Arambarri, quien, a los 31 minutos del segundo tiempo, cometió una falta violenta sobre el delantero Alexis Canelo sin recibir una tarjeta roja, lo que sorprendió al experimentado entrenador.

En respuesta a las duras críticas, Beligoy acusó de intentar "instalar otra falacia contra el arbitraje argentino", una situación que, según él, es perpetuada por "muchos operadores" que buscan "instalar una realidad que no existió".

Además, el director nacional de arbitraje hizo pública la grabación de la cabina del VAR, donde se confirma que, tras una breve revisión, Silvio Trucco coincidió con la decisión de amonestar a Arambarri, argumentando que el jugador uruguayo tocó el balón con la pierna izquierda antes de impactar a su rival con la derecha, aunque admitió la temeridad de la infracción.

Por otro lado, la Asociación Argentina de Árbitros emitió un comunicado donde expresaron que "la difusión de afirmaciones falsas, inexactas o carentes de sustento no puede ser amparada bajo el legítimo ejercicio de la libertad de expresión", subrayando que esta situación "no resulta jurídicamente inocua" y debe ser "considerada" por las posibles consecuencias sobre su "seguridad, integridad y honorabilidad".

El mensaje también afirma que "la crítica puede ser legítima, la difamación, tergiversación e imputación sin sustento no lo son", y advierte a quienes cuestionan al arbitraje, amenazando con llevar el conflicto a la justicia.