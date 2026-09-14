Dalia Gutmann llega a Córdoba con su show “No me calmo nada”
La comediante se presenta este jueves 17 de septiembre a las 21 en Studio Theater. En diálogo con Cadena 3, contó detalles del espectáculo y habló sobre el particular nombre de la propuesta.
14/09/2026 | 17:59Redacción Cadena 3
FOTO: Dalia Gutmann presenta "Experiencia Gutmann" en Ushuaia el 5 de abril
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Viva la Radio
Dalia Gutmann llega a Córdoba con su show de stand up “No me calmo nada”, que se presentará este jueves 17 de septiembre a las 21 en Studio Theater, en el centro de la capital provincial.
En diálogo con Cadena 3, la comediante explicó que el título no hace referencia al enojo, sino a su personalidad y a su manera de vivir.
“El ‘No me calmo nada’ no es de enojo. Yo tengo una forma de hablar y vivir intensa, pero es mi forma de ser. El show es intenso, de comedia, y me gusta mucho que la gente se vaya más contenta de lo que entró”, expresó.
Gutmann también se mostró entusiasmada por regresar a Córdoba: “Estoy feliz de ir a Córdoba, la cuna del humor argentino”.
Sobre el concepto del espectáculo, remarcó: “No soy una persona enojona, ni viene por ahí. Me gusta hablar del tema de la identificación, de algo que me pasó”.
Entrevista de "Viva la Radio"
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista del show?
La protagonista es Dalia Gutmann.
¿Cuándo se presentará el show?
El show se presentará el jueves 17 de septiembre a las 21.
¿Dónde se llevará a cabo el espectáculo?
El espectáculo se llevará a cabo en Studio Theater, en Córdoba.
¿Cuál es el tema principal del show?
El tema principal del show es la comedia y la identificación con experiencias personales.
¿Por qué el título del show?
El título “No me calmo nada” refleja la personalidad intensa de Dalia Gutmann, no su enojo.