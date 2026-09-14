Dalia Gutmann llega a Córdoba con su show “No me calmo nada”

Dalia Gutmann llega a Córdoba con su show de stand up “No me calmo nada”, que se presentará este jueves 17 de septiembre a las 21 en Studio Theater, en el centro de la capital provincial.

En diálogo con Cadena 3, la comediante explicó que el título no hace referencia al enojo, sino a su personalidad y a su manera de vivir.

“El ‘No me calmo nada’ no es de enojo. Yo tengo una forma de hablar y vivir intensa, pero es mi forma de ser. El show es intenso, de comedia, y me gusta mucho que la gente se vaya más contenta de lo que entró”, expresó.

Gutmann también se mostró entusiasmada por regresar a Córdoba: “Estoy feliz de ir a Córdoba, la cuna del humor argentino”.

Sobre el concepto del espectáculo, remarcó: “No soy una persona enojona, ni viene por ahí. Me gusta hablar del tema de la identificación, de algo que me pasó”.

Entrevista de "Viva la Radio"