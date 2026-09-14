La Reina del Flow se presenta esta noche en el Movistar Arena con entradas agotadas

FOTO: A sólo cuatro días de la llegada de La Reina del Flow al Movistar Arena.

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- La espera ha llegado a su fin para los seguidores de La Reina del Flow, quienes disfrutarán esta noche de un show en el Movistar Arena con todas las entradas vendidas. Este evento promete traer a la vida la música, los personajes y el universo de la popular serie de Netflix.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo también tendrá una segunda función el 15 de septiembre en el mismo lugar. La actriz Carolina Ramírez interpretará nuevamente a Yeimy Montoya, ofreciendo a los asistentes una experiencia única en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata.

El show combinará una narrativa envolvente con música en vivo, actuaciones y visuales que seguirán la historia de Yeimy Montoya, una joven compositora que, tras enfrentar numerosas adversidades, logra recuperar su lugar gracias a su talento y determinación.

¿A qué hora comienza el show?

Las puertas del Movistar Arena abrirán a las 19:00, ofreciendo múltiples opciones gastronómicas para disfrutar antes del inicio del espectáculo, que comenzará a las 21:00.

¿Cómo llegar al Movistar Arena?

Según la información proporcionada por Fénix Entertainment Group, hay varias opciones de transporte público para acceder al Movistar Arena. En subte, la Línea B lleva a la Estación Dorrego. En tren, se puede tomar las líneas Urquiza o San Martín y bajar en la estación Federico Lacroze o Villa Crespo. Además, múltiples líneas de colectivos también conectan con el recinto.

Para quienes opten por llegar en auto, se recomienda reservar estacionamiento a través de seekerparking.com.

¿Qué objetos están prohibidos?

Se sugiere a los asistentes revisar la lista de objetos prohibidos para asegurar una experiencia sin inconvenientes durante el evento.