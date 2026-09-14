La Casa Beban, un tesoro histórico en Ushuaia abierto al público desde 1994

FOTO: La Casa Beban, uno de los atractivos turísticos de la ciudad más austral.

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La Casa Beban, un emblemático edificio de Ushuaia, se destaca por su rica historia y su apertura al público.

Martín Mieres, guía del lugar, explicó este lunes a Cadena 3 que "es bastante particular la historia que tiene".

Construida en Suecia y traída a Ushuaia como regalo de bodas, la vivienda fue trasladada al Paseo de las Rosas en 1994, tras ser adquirida por la Municipalidad.

Mieres detalló que "todo comenzó alrededor del año '92" con la venta de la propiedad de la familia Beban.

El 4 de noviembre de 1994, la casa se reinauguró y se convirtió en parte del proyecto Pueblo Viejo.

Durante la década del '80, la Casa Beban funcionó como una pensión, recibiendo a muchas familias que llegaban a Ushuaia en busca de nuevas oportunidades. "Pasó mucha gente por acá", afirmó Mieres.

Hoy, la propiedad está abierta al público y recibe visitantes de diversas partes, así como grupos escolares.

"Están todos invitados a venir cuando quieran a conocer un poquito acá de la historia de Ushuaia", añadió el guía.

Entrevista de "Amamos Argentina".