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La Casa Beban, un tesoro histórico en Ushuaia abierto al público desde 1994

Se trata de un edificio construido en Suecia, que fue llevado a la ciudad más austral del país como un regalo de bodas.

14/09/2026 | 18:24Redacción Cadena 3

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La Casa Beban, uno de los atractivos turísticos de la ciudad más austral.

FOTO: La Casa Beban, uno de los atractivos turísticos de la ciudad más austral.

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  1.

    Audio. La antigua Casa Beban, una de las atracciones de Ushuaia

    Amamos Argentina

    Episodios

La Casa Beban, un emblemático edificio de Ushuaia, se destaca por su rica historia y su apertura al público. 

Martín Mieres, guía del lugar, explicó este lunes a Cadena 3 que "es bastante particular la historia que tiene".

Construida en Suecia y traída a Ushuaia como regalo de bodas, la vivienda fue trasladada al Paseo de las Rosas en 1994, tras ser adquirida por la Municipalidad

Mieres detalló que "todo comenzó alrededor del año '92" con la venta de la propiedad de la familia Beban.

El 4 de noviembre de 1994, la casa se reinauguró y se convirtió en parte del proyecto Pueblo Viejo

Durante la década del '80, la Casa Beban funcionó como una pensión, recibiendo a muchas familias que llegaban a Ushuaia en busca de nuevas oportunidades. "Pasó mucha gente por acá", afirmó Mieres.

Hoy, la propiedad está abierta al público y recibe visitantes de diversas partes, así como grupos escolares. 

"Están todos invitados a venir cuando quieran a conocer un poquito acá de la historia de Ushuaia", añadió el guía.

Entrevista de "Amamos Argentina".

Lectura rápida

¿Qué es la Casa Beban?
Es un emblemático edificio de Ushuaia con rica historia y abierto al público.

¿Quién es el guía que habla sobre la Casa Beban?
El guía es Martín Mieres, quien explica la historia del lugar.

¿Cuándo se reinauguró la Casa Beban?
La Casa Beban se reinauguró el 4 de noviembre de 1994.

¿Dónde estaba originalmente la Casa Beban?
Originalmente fue construida en Suecia y luego trasladada a Ushuaia.

¿Por qué es importante la Casa Beban?
Es importante por su historia y su función como pensión en la década del '80.

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