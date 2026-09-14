Todo listo: árbitro confirmado para la Supercopa entre Rosario Central y Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la terna arbitral para la final de la Supercopa Internacional, que tendrá como protagonistas a Rosario Central y Estudiantes de La Plata. La definición se jugará el sábado 26 de septiembre, desde las 17, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien estará acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como árbitros asistentes. Maximiliano Manduca fue designado como cuarto árbitro y Federico Cano como quinto. En tanto, Jorge Baliño estará a cargo del VAR y Mauro Ramos Errasti será el AVAR.

El partido pondrá frente a frente a Central, ganador de la Tabla Anual 2025, y Estudiantes, vencedor del Trofeo de Campeones 2025.

Antecedentes

El árbitro neuquino tiene un amplio historial dirigiendo a los dos finalistas. Al Canalla lo condujo en 27 partidos oficiales, con un registro de 10 victorias, nueve empates y ocho derrotas para el conjunto rosarino.

Su última participación en un encuentro de Central se produjo durante el torneo Clausura, cuando el equipo auriazul cayó 2-1 frente a Gimnasia.

Con Estudiantes, en tanto, Herrera acumula 24 partidos. El Pincha ganó 11 de esos encuentros, empató ocho y perdió cinco.

El último antecedente también fue en una instancia decisiva: Herrera dirigió la Supercopa Argentina 2025, en la que Estudiantes enfrentó a Vélez y terminó derrotado por 2-0.

Qué pasa si hay empate

La final tendrá alargue en caso de que los equipos terminen igualados durante los 90 minutos. El reglamento de la AFA establece que se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la igualdad se mantiene al finalizar el alargue, el campeón de la Supercopa Internacional se definirá mediante penales.

Central y Estudiantes ya tienen árbitro confirmado para una final que pondrá en juego un nuevo título y que tendrá como escenario al Madre de Ciudades de Santiago del Estero.