"No es un juego": Quinteros advirtió sobre el reto adolescente de desaparecer 48 horas

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, pidió a las familias prestar atención a la actividad de sus hijos en las redes sociales ante las advertencias por el supuesto reto de "desaparecer 48 horas".

En diálogo con Cadena 3, aclaró que no tienen constancia directa de personas que lo hayan realizado y sostuvo que el objetivo es prevenir sin generar alarma.

El funcionario explicó que tomó conocimiento de las advertencias a través de publicaciones, principalmente de la organización Grooming Argentina. El desafío al que se refirió propone ausentarse del hogar durante dos días sin avisar a la familia.

"No hemos tenido una constancia directa de que haya personas que lo hayan hecho", señaló. Recordó que las advertencias sobre este reto se remontan a 2017 y mencionó un episodio de 2023 en San Fernando, en el que dos adolescentes presuntamente habrían participado.

"Me parece que lo más sensato es llevar tranquilidad, pero sí estar atentos", afirmó. En ese sentido, advirtió que internet abre una puerta al mundo, pero también puede permitir que desconocidos ingresen en la vida de los chicos sin que los adultos sepan quiénes están del otro lado de la pantalla.

Quinteros retomó una recomendación de Grooming Argentina: preguntar a los hijos cómo fue su día en las redes, además de interesarse por lo que hicieron en la escuela. Reclamó escucha activa, diálogo y acompañamiento para detectar situaciones que los menores pueden interpretar como juegos, aunque impliquen riesgos.

También vinculó esa supervisión con la prevención del grooming y de otros delitos digitales. Sostuvo que conocer la actividad de los chicos en internet forma parte de la responsabilidad de educarlos.

"Los chicos nos pueden ganar en cuanto al conocimiento de la tecnología digital, pero los adultos somos nosotros y los que tenemos que controlar somos nosotros", expresó.

Para ilustrar la angustia que provoca desconocer el paradero de un familiar, recordó la búsqueda de un joven de 21 años de La Plata, que se había ausentado voluntariamente de su casa. Según relató, un aviso al 911 sobre su posible presencia en Córdoba movilizó a los organismos estatales hasta que fue localizado. El ministro mencionó ese episodio como ejemplo de un operativo de búsqueda, sin atribuirlo al reto.

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Consultado sobre la posibilidad de que las familias deban afrontar los costos de un operativo si la ausencia responde a un desafío, Quinteros respondió que todavía no evaluaron esa alternativa. Remarcó que la prioridad es encontrar a la persona.

"Para nosotros es una persona que está con una búsqueda de paradero y nosotros vamos a poner todos los recursos hasta encontrarlo", aseguró.

Al describir el trabajo general de búsqueda, informó que en 2025 se registraron aproximadamente 5.800 pedidos de paradero, de los cuales 1.667 fueron paraderos policiales de personas cuya ubicación se desconocía. Dentro de ese último grupo, casi 800 eran menores de edad y el 45% eran mujeres, según las cifras que aportó.

Sobre el procedimiento, explicó que un llamado al 911 activa el protocolo y que la brigada de investigación del distrito correspondiente comienza a indagar en los entornos personales, familiares y cercanos de la persona buscada. Agregó que, cuando existe un requerimiento judicial, se suman otros mecanismos de investigación.

El ministro también diferenció los pedidos de paradero de las investigaciones en las que un fiscal presume que la ausencia puede estar vinculada con un delito. Subrayó que la búsqueda comienza sin esperar a que se confirme esa hipótesis.

Respecto de Alerta Sofía, aclaró que su activación no es automática y que requiere la intervención de la autoridad judicial, del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y del comité del programa. La solicitud debe realizarla la autoridad judicial a cargo de la investigación. El sistema está dirigido a la búsqueda de menores de edad cuyas vidas se consideran en alto riesgo inminente.

Quinteros insistió en que la prevención exige la participación de padres, abuelos y tutores. Sostuvo que la intervención policial ante una emergencia debe estar acompañada por la responsabilidad cotidiana de las familias de conocer lo que hacen sus hijos en internet.

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.