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Asesinaron a un niño de 7 años durante un tiroteo en Mendoza

Un menor de 7 años perdió la vida en Mendoza tras ser alcanzado por un disparo durante un ataque a su casa. Los agresores se dieron a la fuga y son intensamente buscados por la Policía.

15/09/2026 | 08:23Redacción Cadena 3

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Mendoza: un niño de 7 años fallece tras un tiroteo en su hogar

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Un niño de 7 años falleció en Mendoza tras verse involucrado en un tiroteo en su vivienda, ubicada en el barrio Junín de Las Heras. El incidente ocurrió el lunes por la noche, cuando un grupo de atacantes ingresó al domicilio y comenzó a disparar, uno de los proyectiles impactó en el menor.

El hecho generó múltiples llamados al sistema de emergencias debido a los disparos y a la gravedad de las heridas del niño, lo que provocó un despliegue policial en la zona.

A pesar de que el pequeño fue trasladado al Hospital Carrillo en un vehículo particular, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.

Según reportes de MDZ, los agresores se dieron a la fuga en un auto rojo tras el ataque y actualmente son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

Con el transcurso de las horas, se identificó a la víctima como Lionel Ortiz, de 7 años, y se ha mencionado que el tiroteo podría estar vinculado a un robo.

Valeria, la hermana de Lionel, relató los sucesos: "El problema pasó en la mañana, después volvieron en la noche, mi hermano estaba adentro de la casa. Ellos atacaron a todos y mi hermanito no logró esconderse. En ese momento estaba con mi cuñada y con mi mamá".

"Toda la bronca fue por un robo, por mi hermano, pero mi hermano no fue. Ellos querían que mi hermano se fuera del barrio", añadió, subrayando que los atacantes no residen en la zona.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mendoza?
Un niño de 7 años fue alcanzado por un disparo en un tiroteo en su hogar.

¿Quién es la víctima?
La víctima fue identificada como Lionel Ortiz, de 7 años.

¿Cuándo sucedió el tiroteo?
El tiroteo tuvo lugar el lunes por la noche.

¿Dónde ocurrió el hecho?
Ocurrió en el barrio Junín, en Las Heras, Mendoza.

¿Por qué sucedió el ataque?
El tiroteo podría estar relacionado con un robo, según información preliminar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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