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Juegos Suramericanos Notas

Furor por el Capi de los Suramericanos: ya vendieron más de 20.000 peluches

La mascota carpincho agotó existencias y obligó a realizar una reposición de urgencia. Marilén Fenoglio, responsable del marketing del evento, contó a Cadena 3 Rosario, los detalles de la demanda.

15/09/2026 | 13:57Redacción Cadena 3 Rosario

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Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos.

FOTO: Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos.

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    Audio. Furor por el Capi de los Suramericanos: ya vendieron más de 20.000 peluches

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La mascota de los Juegos Suramericanos 2026 se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento. El Capi, el carpincho elegido como símbolo de la competencia, ya vendió más de 20.000 unidades desde el comienzo de las actividades.

Marilén Fenoglio, responsable del marketing de los Juegos, contó que el furor superó las expectativas. “Sabíamos que iba a ser un éxito, pero no de esta magnitud”, señaló, y explicó que debieron hacer una reposición de urgencia porque los peluches se agotaron.

FOTO: Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos.

Además del peluche tradicional, el Capi colgante es otro de los productos más buscados. También tienen alta demanda los vasos térmicos, mientras que el merchandising incluye toallas, lonas, termos y mates.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El peluche del Capi tiene un valor de $25.000 y, según Fenoglio, la venta continúa minuto a minuto. “Estamos sorprendidos que con tan solo dos días se haya vendido así”, afirmó, y anticipó que ya trabajan en nuevas compras para abastecer la demanda durante el resto de los Juegos.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Cuál es la mascota de los Juegos Suramericanos 2026?
El Capi, un carpincho, es la mascota de los Juegos Suramericanos 2026.

¿Cuántas unidades del Capi se han vendido?
Se han vendido más de 20.000 unidades del Capi.

¿Quién es Marilén Fenoglio?
Es la responsable del marketing de los Juegos Suramericanos 2026.

¿Qué productos relacionados con el Capi son populares?
El peluche tradicional, el Capi colgante, vasos térmicos, toallas, lonas, termos y mates son muy buscados.

¿Cuál es el precio del peluche del Capi?
El peluche del Capi tiene un valor de $25.000.

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