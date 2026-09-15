Furor por el Capi de los Suramericanos: ya vendieron más de 20.000 peluches

La mascota de los Juegos Suramericanos 2026 se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento. El Capi, el carpincho elegido como símbolo de la competencia, ya vendió más de 20.000 unidades desde el comienzo de las actividades.

Marilén Fenoglio, responsable del marketing de los Juegos, contó que el furor superó las expectativas. “Sabíamos que iba a ser un éxito, pero no de esta magnitud”, señaló, y explicó que debieron hacer una reposición de urgencia porque los peluches se agotaron.

FOTO: Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos.

Además del peluche tradicional, el Capi colgante es otro de los productos más buscados. También tienen alta demanda los vasos térmicos, mientras que el merchandising incluye toallas, lonas, termos y mates.

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El peluche del Capi tiene un valor de $25.000 y, según Fenoglio, la venta continúa minuto a minuto. “Estamos sorprendidos que con tan solo dos días se haya vendido así”, afirmó, y anticipó que ya trabajan en nuevas compras para abastecer la demanda durante el resto de los Juegos.

Informe de Fernando Carrafiello.