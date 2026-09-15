"El Luifa" Artime, antes de la asamblea de socios: "Estoy re caliente; no pongan palos en la rueda"

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, se mostró dolido y molesto por la situación generada en torno a la Asamblea de socios del club, que fue ratificada luego de las resoluciones de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y el Poder Judicial que rechazaron los intentos de suspensión promovidos por sectores opositores.

Ante una consulta de Cadena 3, Artime pidió que se permita avanzar con el encuentro y convocó a los socios a participar.

"Yo no tengo tiempo. Mi tiempo se lo dedicamos a Belgrano, para hacerlo todos los días más grande. No nos pongan palos en la rueda. Hay que venir a la asamblea y debatir: abrimos las puertas para eso. El socio del club, el que lo ama, lo sabe", expresó.

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El titular del "Pirata" también manifestó su malestar por tener que afrontar instancias judiciales relacionadas con la vida institucional de la entidad.

"A mí me duele esto: me duele estar ante un juez dando explicaciones. ¿Explicaciones de qué? Luis Fabián Artime, tres veces entré al juzgado. No es lindo eso", sostuvo.

Y agregó: "Estoy re caliente para seguir haciendo mejor las cosas. Esto nos ayuda y nos alimenta a hacer mejor las cosas. Puedo estar un poquito quebrado, pero tengo la misma fuerza de siempre y más".

La asamblea de socios se realizará este martes 15, desde las 18 hs, en el Estadio Julio César Villagra.