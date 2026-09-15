"El Luifa" Artime, antes de la asamblea de socios: "Estoy re caliente; no pongan palos en la rueda"
Tras las resoluciones adoptadas por la IPJ y el Poder Judicial rechazando los intentos de suspensión promovidos por sectores opositores, Belgrano ratificó su asamblea. Su presidente se mostró dolido por la situación.
15/09/2026 | 12:02Redacción Cadena 3
FOTO: "El Luifa" Artime encabezó una conferencia de prensa.
FOTO: Belgrano celebrará la asamblea de socios este martes.
FOTO: "El Luifa" Artime encabezó una conferencia de prensa.
El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, se mostró dolido y molesto por la situación generada en torno a la Asamblea de socios del club, que fue ratificada luego de las resoluciones de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y el Poder Judicial que rechazaron los intentos de suspensión promovidos por sectores opositores.
Ante una consulta de Cadena 3, Artime pidió que se permita avanzar con el encuentro y convocó a los socios a participar.
"Yo no tengo tiempo. Mi tiempo se lo dedicamos a Belgrano, para hacerlo todos los días más grande. No nos pongan palos en la rueda. Hay que venir a la asamblea y debatir: abrimos las puertas para eso. El socio del club, el que lo ama, lo sabe", expresó.
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El titular del "Pirata" también manifestó su malestar por tener que afrontar instancias judiciales relacionadas con la vida institucional de la entidad.
"A mí me duele esto: me duele estar ante un juez dando explicaciones. ¿Explicaciones de qué? Luis Fabián Artime, tres veces entré al juzgado. No es lindo eso", sostuvo.
Y agregó: "Estoy re caliente para seguir haciendo mejor las cosas. Esto nos ayuda y nos alimenta a hacer mejor las cosas. Puedo estar un poquito quebrado, pero tengo la misma fuerza de siempre y más".
La asamblea de socios se realizará este martes 15, desde las 18 hs, en el Estadio Julio César Villagra.
Lectura rápida
¿Qué evento ratificó el Club Atlético Belgrano? La realización de la Asamblea de socios.
¿Quién encabezará la conferencia de prensa? El presidente del club, Luis Fabián Artime.
¿Cuándo se llevará a cabo la conferencia? Este martes 15 de septiembre, a las 11.
¿Dónde se realizará la asamblea de socios? En el Estadio Julio César Villagra.
¿Cuál es el objetivo de la asamblea? Hacer valer la voluntad de los socios en un hecho histórico para la vida institucional de Belgrano.