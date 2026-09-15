Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.
El sorteo número 5468 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 15 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 6037, correspondiente a A primera (Eucaliptus).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5468 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 6037, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6037
2° 4464
3° 3817
4° 0511
5° 7142
6° 2980
7° 4016
8° 2180
9° 9917
10° 7216
11° 2004
12° 1110
13° 2304
14° 6161
15° 4038
16° 2271
17° 3041
18° 6231
19° 9570
20° 9895
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5468 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 15 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6037.
¿Qué significa el número 6037?
Se interpreta como A primera (Eucaliptus).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.