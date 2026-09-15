Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.

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El número de sorteo 5468 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 6037, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6037

2° 4464

3° 3817

4° 0511

5° 7142

6° 2980

7° 4016

8° 2180

9° 9917

10° 7216

11° 2004

12° 1110

13° 2304

14° 6161

15° 4038

16° 2271

17° 3041

18° 6231

19° 9570

20° 9895