Argentina mueve fichas en el sur, mientras crece la tensión dentro del Reino Unido

Argentina busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia en un escenario internacional atravesado por la renovada discusión sobre las Islas Malvinas y por las crecientes tensiones internas dentro del Reino Unido.

El proyecto aparece como una de las principales apuestas estratégicas del Gobierno de Javier Milei para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, ampliar las capacidades de patrullaje marítimo y consolidar a Ushuaia como puerta de acceso logístico y científico hacia la Antártida.

El Presupuesto 2027 contempla una partida superior a los $300.000 millones para reactivar las obras, cuya finalización está proyectada para 2029. La inversión total se estima entre 400 y 500 millones de dólares y será financiada con recursos del Estado argentino, sin participación de otros países u organismos internacionales.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron recientemente el predio y anticiparon la apertura de distintas licitaciones. Los trabajos comenzarían en enero de 2027 y demandarían entre 30 y 36 meses. El proyecto técnico incluye un muelle de 585 metros, una Unidad de Servicios Marítimos, talleres, depósitos, cámaras frigoríficas y un área destinada a sostener las campañas antárticas.

Durante los primeros 18 meses se construirían unos 240 metros del muelle, una extensión suficiente para operar con las embarcaciones de la División Patrullado Austral. Una vez terminado, podrá recibir buques de mayor porte, como el rompehielos ARA Almirante Irízar y otras unidades logísticas.

También se prevé trasladar al nuevo complejo la actual Base Naval Ushuaia, ubicada en el centro de la ciudad, y construir alrededor de 450 viviendas para el personal.

La legisladora fueguina Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, calificó la iniciativa como un anuncio “histórico” y sostuvo que podría marcar “un antes y un después” para Tierra del Fuego.

El proyecto consiguió, además, respaldos más allá de las diferencias partidarias. El gobernador Gustavo Melella, enfrentado políticamente con la administración nacional, apoyó la continuidad de la obra por su importancia para la soberanía, la logística antártica y la proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

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• La discusión que sacude al Reino Unido

El avance de la base coincide con una situación política inédita dentro del Reino Unido. Los líderes nacionalistas que gobiernan Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron en Cardiff un memorando para reclamar el derecho de sus poblaciones a decidir su futuro constitucional.

El acuerdo fue suscripto por John Swinney, de Escocia; Rhun ap Iorwerth, de Gales, y Michelle O’Neill, de Irlanda del Norte. Los dirigentes actuaron en su representación política y exigieron que Westminster se prepare para una eventual transformación de la organización territorial británica. Sin embargo, el documento no tiene consecuencias jurídicas inmediatas. El Gobierno británico rechazó que exista una discusión inminente sobre la ruptura del Reino Unido.

Los tres casos tampoco son idénticos. Escocia pretende celebrar un nuevo referéndum independentista; Gales reivindica su derecho a la autodeterminación, aunque no fijó una fecha para una consulta; e Irlanda del Norte impulsa una eventual reunificación con la República de Irlanda, mecanismo contemplado por el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

La coincidencia abre una contradicción política para Londres: el principio de autodeterminación utilizado por el Reino Unido para defender su permanencia en Malvinas es invocado ahora por movimientos nacionalistas dentro de su propio territorio.

No obstante, se trata de procesos con marcos jurídicos diferentes. La ONU considera a Malvinas una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y reclama una solución negociada entre ambos países, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

La discusión cobró todavía mayor relevancia después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Washington estaba revisando su posición sobre Malvinas, aunque no anticipó si eso implicaría abandonar su tradicional neutralidad respecto de la soberanía. La declaración fue realizada a fines de agosto.

En ese contexto, la Base Naval Integrada de Ushuaia se presenta como la expresión material de la estrategia argentina: aumentar su capacidad logística, militar y científica en el extremo sur mientras el Reino Unido enfrenta cuestionamientos internos sobre su propia configuración territorial.

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Informe de Chema Forte.