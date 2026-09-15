Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.

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El sorteo número 18890 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 7105, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gato).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7105

2° 6017

3° 7170

4° 2174

5° 6275

6° 6176

7° 8973

8° 7613

9° 7509

10° 9718

11° 7612

12° 5191

13° 9317

14° 3597

15° 1823

16° 6154

17° 6635

18° 6293

19° 4179

20° 6851