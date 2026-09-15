Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.
El sorteo número 18890 de la Quiniela Matutina se realizó el martes 15 de septiembre a las 15:00, destacando el número 7105 como ganador a primera, conocido como "Gato".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18890 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 7105, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gato).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7105
2° 6017
3° 7170
4° 2174
5° 6275
6° 6176
7° 8973
8° 7613
9° 7509
10° 9718
11° 7612
12° 5191
13° 9317
14° 3597
15° 1823
16° 6154
17° 6635
18° 6293
19° 4179
20° 6851
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18890 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 15 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 7105, conocido como A primera (Gato).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.