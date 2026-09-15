Dos hombres fueron condenados por homicidio y ataques a sedes policiales en Rosario

El Tribunal de Juicio del Centro de Justicia Penal de Rosario condenó este martes a Lautaro Román N. a 28 años de prisión efectiva y a Roberto Ignacio C. a 18 años, tras encontrarlos responsables de una serie de hechos violentos ocurridos en agosto de 2023, entre ellos el homicidio de Laureano Cardozo, de 23 años, una tentativa de homicidio y un ataque a tiros contra la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El juicio oral, correspondiente a la Fiscalía Regional 2, finalizó este 15 de septiembre de 2026. El tribunal estuvo integrado por los jueces de primera instancia Artacho, Aguirre Aguirre y Guarrochena. La fiscal Laura Riccardo había solicitado penas de 32 años para Lautaro Román N. y de 25 años para Roberto Ignacio C..

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Según la acusación, uno de los hechos más graves ocurrió el 18 de agosto de 2023, cuando Laureano Cardozo fue asesinado en inmediaciones de Flammarion al 5100, en Rosario. Eran aproximadamente las 21.15 cuando la víctima, de 23 años, abrió la puerta de su casa para salir a pasear a su perro. En ese momento, Lautaro Román N. y otras personas aún no identificadas habrían llegado a bordo de un Fiat Uno blanco y efectuaron al menos tres disparos contra Cardozo. Uno de los proyectiles impactó en una de sus manos y otro en el pecho, herida que le provocó la muerte.

Por este crimen, Lautaro Román N. fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, consumado y en calidad de coautor, además de portación ilegítima de arma de fuego de guerra. La pena total impuesta fue de 28 años de prisión efectiva.

La investigación también permitió vincular al condenado con el automóvil utilizado en el ataque. El Fiat Uno blanco había sido robado el 17 de julio de 2023, cuando se encontraba estacionado sobre calle 9 de Julio al 100. El vehículo fue secuestrado el 19 de agosto y, al día siguiente, una pericia papiloscópica detectó una huella dactilar de Lautaro Román N. en la ventanilla delantera interna del lado del acompañante. Sin embargo, el tribunal lo absolvió por el delito de encubrimiento.

Días después del homicidio, el 25 de agosto de 2023, ambos condenados protagonizaron, según la acusación, una serie de ataques armados. El primero ocurrió alrededor de las 19, cuando Roberto Ignacio C. y Lautaro Román N. efectuaron disparos contra el frente de la sede de la Agencia de Investigación Criminal, ubicada en Lamadrid al 400. Además, arrojaron sobre el portón de rejas una nota de cartón con contenido intimidatorio y escaparon por Lamadrid en contramano hacia el oeste.

Apenas media hora más tarde, alrededor de las 19.30, los dos habrían participado de otro episodio armado en la zona de Grandoli y Dr. Riva. De acuerdo con la investigación, Roberto C. conducía una motocicleta Guerrero 150 cc, mientras que Lautaro N. efectuó disparos hacia una parada de colectivos ubicada frente a un destacamento policial, con la intención de matar a un hombre. Luego ambos escaparon en dirección a Villa Manuelita.

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La motocicleta fue posteriormente secuestrada durante los allanamientos realizados el 30 de agosto de 2023 en una vivienda ubicada en Bv. Seguí al 200 bis de Rosario. Por este episodio, ambos fueron condenados por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, además de los delitos relacionados con la portación ilegítima de armas, amenazas coactivas calificadas e intimidación pública.

Roberto Ignacio C., en tanto, recibió una pena de 18 años de prisión efectiva por su participación en estos hechos y por los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de guerra, amenazas coactivas calificadas, daño calificado e intimidación pública. La Fiscalía había solicitado para él una condena de 25 años.

En el marco de la misma investigación, el 1 de abril de 2026, Brenda Anahí D. había sido condenada a dos años de prisión condicional por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, en carácter de autora y en grado consumado.

De esta manera, la Justicia condenó a los dos principales acusados por una secuencia de hechos que incluyó el asesinato de un joven de 23 años, una tentativa de homicidio y ataques a tiros acompañados de amenazas contra una sede policial y una parada de colectivos en Rosario.