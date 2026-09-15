"Historias que enamoran", el festival literario que reunirá a reconocidas escritoras en Buenos Aires

FOTO: Chema Forte y Gloria Casañas, en el estudio de Cadena 3 en Buenos Aires.

En el marco del programa Amamos Argentina de Cadena 3, la prestigiosa escritora Gloria Casañas anticipó los detalles del festival “Historias que enamoran”, una jornada organizada por la editorial Penguin Libros, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre, de 11 a 15.30, en el Auditorio Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca reencontrar a la comunidad con la pasión por los libros y regresa tras un prolongado paréntesis iniciado antes de la pandemia, despertando un gran entusiasmo entre los lectores.

Al reflexionar sobre el espíritu de la convocatoria, Casañas explicó este martes que la ficción tiene el don de envolver a las personas en su universo, transformando a los libros en refugios, consuelo y entretenimiento sanador capaces de abstraer al lector de las exigencias cotidianas.

Asimismo, la autora destacó que el festival no se limita a la novela romántica, sino que abarca géneros tan diversos como la novela histórica, los thrillers y la narrativa policial, ofreciendo un abanico amplio de relatos para perderse en la lectura.

La escritora definió la jornada como una auténtica "fiesta" pensada para propiciar el encuentro directo y presencial entre autores y lectores.

A lo largo del evento, se promoverá una participación activa del público a través de dinámicas con juegos, sorteos, muestras de audiolibros y espacios lúdicos intercalados entre los paneles de debate, constituyendo una propuesta ideal para desconectarse un momento de las pantallas.

Al comparar el acto de leer con el consumo de producciones audiovisuales en plataformas, Casañas subrayó que la literatura exige una mayor abstracción y estimula el pensamiento, ya que el cerebro debe esforzarse en imaginar cada escena.

En esa misma línea, la novelista remarcó el valor del trabajo de investigación histórica, definiéndolo como la estructura o "sustancia esencial" indispensable sobre la cual se sostiene la trama narrativa de sus obras.

La invitación queda abierta a todos los amantes de la lectura para compartir una jornada festiva dedicada a las historias que dejan huella.

Entrevista de "Amamos Argentina".