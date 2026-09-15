Falleció Griselda Gambaro, referente indiscutida del teatro argentino y la literatura contemporánea

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) - La reconocida dramaturga argentina Griselda Gambaro falleció este martes a los 98 años, dejando un legado que abarcó más de seis décadas en la cultura nacional, incluyendo teatro, narrativa y ensayo. Su obra, caracterizada por la experimentación y una crítica profunda sobre las relaciones de poder, revolucionó el teatro argentino y abrió puertas a nuevas generaciones de autoras.

Nacida en Buenos Aires en 1928, en el barrio de La Boca, Gambaro inició su carrera literaria en el ámbito de la narrativa. Su primera obra, Madrigal en ciudad, publicada en 1963, recibió el reconocimiento del Fondo Nacional de las Artes. Dos años después, ganó el Premio Emecé por su obra El desatino, que también marcó su debut como dramaturga. Este título fue estrenado en 1965 en el Instituto Di Tella, representando una ruptura con las convenciones teatrales de la época.

Desde entonces, Gambaro desarrolló una dramaturgia única, que aunque a veces se alineó con el teatro del absurdo y la crueldad, estuvo profundamente influenciada por los conflictos de su tiempo. Obras como Las paredes, Los siameses y El campo cimentaron su lugar en la escena nacional durante los años 60.

En sus escritos, la violencia, el sometimiento y el ejercicio del poder son temas recurrentes. Sin embargo, su obra también aborda las relaciones familiares y los dilemas inherentes a la condición humana.

La dictadura militar tuvo un impacto significativo en su carrera. En 1977, su novela Ganarse la muerte fue censurada por el régimen de facto, lo que la llevó a exiliarse en Barcelona junto a su esposo, el artista plástico Juan Carlos Distéfano. Durante su exilio, fue parte de las listas negras de la dictadura. Regresó a Argentina en 1980 y, poco después, escribió algunas de sus obras más emblemáticas, como La malasangre y Antígona furiosa.

En 1981, Gambaro se unió a Teatro Abierto, un movimiento cultural que surgió como respuesta a la represión de la dictadura. Su producción continuó tras la recuperación democrática, manteniendo una presencia constante en los escenarios argentinos.

A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos premios, entre ellos el Gran Premio a la Trayectoria Artística del Fondo Nacional de las Artes, así como distinciones de Argentores y la Fundación Konex. También fue reconocida como doctora honoris causa de la Universidad Nacional de las Artes.

Con su fallecimiento, se apaga una de las voces más influyentes que transformaron el teatro argentino del siglo XX. Su obra, centrada en personajes que enfrentan diversas formas de violencia y poder, se mantiene como un pilar fundamental de la dramaturgia nacional.