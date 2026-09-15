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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima y sorpresiva

La actriz y el cantante, en pareja desde hace seis años y conviviendo desde hace cinco, celebraron su unión civil en San Isidro rodeados de familiares y amigos más cercanos.

15/09/2026 | 15:44Redacción Cadena 3

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Se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

FOTO: Se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

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La actriz Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega han dado un paso importante en su relación al casarse en el registro civil del partido bonaerense de San Isidro. La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente privado, con la presencia de familiares y amigos cercanos, y la pareja destacó el deseo de mantener el evento en total discreción. "La idea era que no se sepa", comentó Prandi.

Durante la ceremonia, Emanuel Ortega expresó su felicidad al tener a sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, presentes, agradeciendo su salud y apoyo: "Estoy muy feliz de verlos acá y tenerlos con salud". Sin embargo, Julieta Prandi reveló que su intención era que la unión civil se mantuviera en secreto hasta el último momento.

"La idea era que no lo supieran hasta que se enteraran. Ayer vimos que lo dijeron y pensamos ‘¡Qué suerte!’", expresó Prandi con un toque de sarcasmo. Por su parte, Emanuel añadió: "No le avisamos a nadie hasta ayer. Un poco a propósito porque queríamos que fuera algo chico y el que podía y quería iba a estar".

El cantante agregó que, a pesar de la atención mediática, querían hacer algo pequeño y significativo: "Mis hermanos tenían sus compromisos y sus cosas, pero fue en parte a consciencia". Julieta también comentó que la notificación se hizo con poco tiempo de anticipación, lo que limitó la asistencia de algunos invitados.

"Vamos a disfrutar de una comida en familia. Somos 33 personas y queríamos hacerlo muy íntimo", concluyó la actriz. Hablando sobre su convivencia, Julieta indicó: "Estamos juntos desde hace seis años y vivimos juntos desde hace cinco. Anoche estuvo mi familia en casa y con la dinámica de los preparativos para hoy". Además, reveló que la noticia del casamiento llegó a la prensa justo antes de la ceremonia: "Nuestra despedida de solteros no fue ayer; anoche fue un caos".

"Nos vamos a ir de luna de miel en unos días", anunció Prandi, quien también consideró que este casamiento representa "más un símbolo que un cambio": "Elegimos estar juntos, vivimos juntos. Si se quiere, yo soy más romántica, es un sueño mío y el pedido fue concedido".

Lectura rápida

¿Quiénes se casaron?
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se unieron en matrimonio.

¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
El casamiento se realizó en el registro civil de San Isidro, Buenos Aires.

¿Cuándo se casaron?
La ceremonia se llevó a cabo el 15 de septiembre.

¿Por qué mantuvieron el evento en secreto?
La pareja deseaba que el evento fuera privado y solo asistieran familiares y amigos cercanos.

¿Cuál es el estado de su relación?
Julieta y Emanuel han estado juntos durante seis años y conviven desde hace cinco.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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