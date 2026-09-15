FOTO: Avalan el tratamiento de Cosachov en el juicio por la muerte de Maradona

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la psiquiatra Agustina Cosachov recibió un nuevo respaldo este martes, cuando un médico avaló el plan farmacológico que se le proporcionó al célebre futbolista durante su internación domiciliaria en Tigre. Su defensor, Vadim Mischanchuk, afirmó que "se cayó el plan criminal y el dolo".

Durante la audiencia, el testigo Sergio Damián Chebar, propuesto por los abogados de Cosachov, declaró que "la medicación era la correcta y las dosis no eran altas". Mischanchuk destacó que este respaldo se suma a los testimonios de otros cuatro psiquiatras y un toxicólogo que también han validado las indicaciones de tratamiento de Cosachov.

El directivo de Swiss Medical, Ricardo Watman, también participó en la audiencia, indicando que la prepaga estuvo a cargo del seguimiento de Maradona, con un equipo de enfermeros y una coordinación médica que incluía profesionales de diversas especialidades como Neurología y Nutrición.

"Estamos muy conformes con la forma en que se está llevando adelante el juicio y lo que se está probando en cada audiencia", declaró Mischanchuk, refiriéndose al avance del debate oral y público que se aproxima a su final.

El letrado reiteró que, con el respaldo de estos testimonios, se desestiman las acusaciones planteadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En tanto, se anticipa que el próximo jueves 17 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro recibirá la declaración del cardiólogo Ricardo Iglesias y del legista Antonio Maya, quienes son peritos de parte del neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque.