Controversia en los Premios Emmy: Chuck Norris quedó fuera del homenaje 'in memoriam'

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Los Premios Emmy 2026, celebrados este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, han generado una fuerte controversia tras la omisión de varios actores en la sección "in memoriam", que honra a los artistas fallecidos en el último año.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el homenaje fue interpretado por el cantante Noah Kahan, quien presentó la emotiva canción "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel, mientras se proyectaban los nombres de los artistas que habían fallecido. El tributo comenzó recordando a la icónica actriz Catherine O'Hara, conocida por su papel como la madre en "Mi pobre angelito", y continuó con otros artistas como Tim Curry, Hayden Panettiere y Bob Mackie, quien falleció el mismo día. Sin embargo, el nombre de Chuck Norris no fue incluido en esta lista.

Chuck Norris, quien falleció el 19 de marzo tras ser hospitalizado en Hawái, es recordado por su papel en la exitosa serie Walker, Texas Ranger, que tuvo una duración de nueve temporadas, así como en Sons of Thunder y Logan's Run. Hasta el momento, no está claro si su ausencia en el homenaje fue un error o una decisión intencionada, dado que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión no ha emitido un comunicado al respecto.

Además de Norris, otros destacados artistas que no fueron recordados incluyen al actor Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre del año pasado y tuvo una prolífica carrera en televisión, así como Nicholas Brendon, conocido por su papel en "Buffy, la cazavampiros", que también fue omitido tras su fallecimiento en marzo debido a una enfermedad cardiovascular.

El segmento 'In memoriam' también dejó fuera a figuras como Patrick Muldoon, actor de 'Melrose Place'; Daveigh Chase, actriz de 'The Ring'; y Grizz Chapman, intérprete de 'Rockefeller Plaza'.