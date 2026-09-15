Instituto, el mejor equipo del fútbol argentino en el semestre: nadie suma más que "La Gloria"

Instituto está haciendo historia en Primera División. Con la victoria conseguida anoche ante Estudiantes de Río Cuarto, "La Gloria" llegó a 19 puntos después de nueve fechas, una cifra que nunca había alcanzado en la máxima categoría.

Además, el conjunto cordobés es el equipo que más partidos ganó en el torneo, con seis triunfos, y ninguno suma más puntos que el equipo de Alta Córdoba.

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La campaña supera incluso el registro del Nacional 1979, cuando "El Albirrojo", dirigido por Alfio "Coco" Basile, ganó su zona.

El presente de Instituto es inmejorable y tendrá ahora una seguidilla de partidos exigentes.

El próximo sábado recibirá a Talleres en el clásico cordobés y luego visitará a Independiente en Avellaneda. Posteriormente, será local de Boca.

Informe de Mauricio Coccolo