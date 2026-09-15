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Instituto, el mejor equipo del fútbol argentino en el semestre: nadie suma más que "La Gloria"

El elenco de Diego Flores tiene 19 puntos en nueve fechas y es el que más partidos ganó, con seis. Anoche venció a Estudiantes de Río Cuarto y alcanzó la mejor campaña de su historia en Primera.

15/09/2026 | 13:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Instituto vive un presente soñado (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Instituto vive un presente soñado (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Instituto vive un presente soñado (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Instituto está haciendo historia en Primera División. Con la victoria conseguida anoche ante Estudiantes de Río Cuarto, "La Gloria" llegó a 19 puntos después de nueve fechas, una cifra que nunca había alcanzado en la máxima categoría.

Además, el conjunto cordobés es el equipo que más partidos ganó en el torneo, con seis triunfos, y ninguno suma más puntos que el equipo de Alta Córdoba.

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/Fin Código Embebido/

La campaña supera incluso el registro del Nacional 1979, cuando "El Albirrojo", dirigido por Alfio "Coco" Basile, ganó su zona.

El presente de Instituto es inmejorable y tendrá ahora una seguidilla de partidos exigentes. 

El próximo sábado recibirá a Talleres en el clásico cordobés y luego visitará a Independiente en Avellaneda. Posteriormente, será local de Boca.

Informe de Mauricio Coccolo

Lectura rápida

¿Qué logró Instituto en Primera División? Instituto llegó a 19 puntos después de nueve fechas, una cifra histórica en la máxima categoría.

¿Quién es el director técnico de Instituto? El equipo es dirigido por Alfio "Coco" Basile.

¿Cuántos partidos ha ganado Instituto en el torneo? Instituto ha ganado seis partidos, siendo el equipo con más triunfos en el torneo.

¿Cuáles son los próximos rivales de Instituto? Instituto jugará contra Talleres, Independiente y Boca en sus próximos partidos.

¿Qué récord supera la campaña actual de Instituto? La campaña supera el registro del Nacional 1979, cuando ganó su zona.

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