El Gobierno puso fin a una operatoria que aliviaba a las pymes: "Es pérdida de competitividad"

El Gobierno nacional dio marcha atrás con una operatoria que permitía a las pequeñas y medianas empresas utilizar sus cuentas bursátiles para depositar y pagar cheques, una herramienta que en la práctica les permitía reducir el impacto del impuesto a los débitos y créditos bancarios. La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y generó críticas entre agentes bursátiles y cámaras del sector.

Para explicar el alcance de la medida, Cadena 3 dialogó con Franco Rossi, contador especialista en Derecho Tributario y socio de Lisicki, Litvin y Asociados. El especialista explicó que la operatoria había crecido especialmente con la expansión del cheque electrónico. “Una PyME recibía un e-check. Esto fue escalando justamente porque se fue perdiendo el uso del cheque físico y se empezó a usar el cheque electrónico”, detalló.

Rossi explicó con un ejemplo cómo funcionaba el mecanismo. Una empresa podía recibir un cheque de un cliente y, en lugar de depositarlo directamente en su cuenta bancaria y afrontar el impuesto correspondiente, transferirlo a una sociedad de bolsa para mantener allí el dinero durante algunos días. “Yo recibía un cheque de un cliente, en vez de depositarlo en mi cuenta corriente, que ahí pagaba el 0,6% del impuesto al cheque, y transferirlo a mi sociedad de bolsa, que es mi capital de laburo”, relató.

El dinero podía permanecer en instrumentos de corto plazo hasta que la empresa necesitara utilizarlo para afrontar sus obligaciones. “Todo eso hacía que yo me ahorrara ese 1,2% del impuesto al cheque, pero protegía mi capital de laburo y por ahí me rendía 1%”, explicó Rossi. La posibilidad de obtener un pequeño rendimiento mientras se evitaba el costo impositivo convirtió a esta alternativa en una herramienta utilizada por algunas pymes para administrar su capital de trabajo.

Sin embargo, el especialista aclaró que la operatoria estaba atravesada por una discusión jurídica vinculada al llamado “sistema de pago organizado”. “Hay una doctrina de la Corte respecto del impuesto al cheque que básicamente habla de los sistemas de pago organizado. Y esto es claramente un sistema de pago organizado”, sostuvo. Por eso, explicó que desde el punto de vista del fisco podía interpretarse que las empresas utilizaban el mecanismo con el objetivo de evitar el pago del impuesto.

Rossi rechazó, de todos modos, que la nueva medida vaya necesariamente a traducirse en una mayor recaudación para el Estado. “La recaudación no va a aumentar”, afirmó. Según su explicación, una pequeña empresa que necesita colocar su capital de trabajo durante diez o quince días puede encontrarse con que el costo impositivo termina siendo superior al rendimiento obtenido. “Si una operación me cuesta 1,2 y me va a rendir 1, ¿qué hago? No la hago”, ejemplificó.

En consecuencia, el especialista consideró que el principal efecto puede terminar siendo negativo para las empresas más pequeñas. “La PyME no va a proteger su capital de laburo, entonces no va a haber más recaudación y esto se traduce en pérdida de competitividad”, advirtió. Para Rossi, el problema de fondo no está solamente en la operatoria bursátil sino en el propio impuesto a los débitos y créditos bancarios.

También aclaró que la medida no representa necesariamente un gran negocio para las sociedades de bolsa. Las herramientas utilizadas por las pymes son principalmente fondos comunes de inversión de rescate inmediato, conocidos como T+0. “Nada más alejado de ese tipo de inversión de lo que uno puede llegar a ponerle el título de timba”, sostuvo Rossi. Explicó que se trata de instrumentos destinados a preservar temporalmente el capital de trabajo frente a la inflación y no de operaciones especulativas de alto riesgo.

A partir de ahora, las sociedades de bolsa deberán limitar los pagos y cobros a las cuentas de los propios titulares, como ocurría antes de la flexibilización de mayo. “No puedo hacerle cheque de tercero ni le puedo decir a la sociedad de bolsa: ‘Páguela a este tercero’”, explicó Rossi. De esta manera, las operaciones deberán volver a pasar por las cuentas bancarias de las empresas, donde se aplica el impuesto correspondiente.

Finalmente, el tributarista planteó una contradicción en la política fiscal del Gobierno. “Todos sabemos que es uno de los impuestos que hay que eliminar, el Gobierno también lo sabe”, afirmó sobre el impuesto al cheque. Sin embargo, advirtió que la situación actual genera un círculo difícil de romper: “Si hay menos actividad hay menos recaudación, si hay menos recaudación no puedo bajar impuestos, si no puedo bajar impuestos, hay menos actividad”. Por eso, sostuvo que el camino debería ser recuperar la actividad económica para aumentar la recaudación y recién entonces avanzar con una reducción de impuestos. “Hoy digo esto de ‘che, vamos a seguir bajando impuestos’ luce bastante lejano”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.