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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: qué se puede ver este martes 15

La jornada tendrá actividad en cuatro ciudades y reunirá hockey, natación, gimnasia, boxeo, ciclismo y vóley. Las Leonas enfrentarán a Uruguay desde las 16 en Santa Fe, mientras Rosario concentrará varias definiciones.

15/09/2026 | 07:53Redacción Cadena 3 Rosario

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Las Leonas en los Juegos Suramericanos.

FOTO: Las Leonas en los Juegos Suramericanos.

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Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este martes una nueva jornada con competencias en Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná. Habrá finales, definiciones y nuevas instancias en distintas disciplinas.

Uno de los principales atractivos estará en Santa Fe, donde Las Leonas enfrentarán a Uruguay a las 16 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Además, comenzará el tiro deportivo en el Centro Internacional de Tiro, mientras que también habrá actividad de bochas y remo.

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En Rosario se concentrará una amplia programación. Habrá finales de natación, gimnasia artística y otras disciplinas, además de patinaje artístico y de velocidad, esgrima, levantamiento de pesas, pentatlón moderno, vóley de playa, golf y esports. También jugarán las selecciones de vóley femenino: Chile ante Venezuela a las 10 y Argentina frente a Paraguay a las 15.

Rafaela tendrá boxeo, ciclismo de ruta y BMX Freestyle, con las finales de esta última disciplina previstas durante la tarde. En tanto, Paraná será sede de una nueva jornada del sóftbol femenino, con partidos programados entre las 13:30 y las 22.

La agenda puede consultarse y actualizarse en el sitio oficial de los Juegos Suramericanos 2026, donde también se recomienda verificar horarios y escenarios antes de asistir. Para ingresar a los espacios deportivos y al Fan Fest es necesario contar con el QR gratuito disponible en la web oficial.

Lectura rápida

¿Qué eventos se llevarán a cabo en los Juegos Suramericanos 2026? Competencias en Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná, incluyendo finales en varias disciplinas.

¿Quiénes jugarán en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey? Las Leonas enfrentarán a Uruguay a las 16.

¿Cuándo se desarrollarán las competencias? Este martes, con eventos programados a lo largo del día.

¿Dónde se pueden consultar los horarios y escenarios de los eventos? En el sitio oficial de los Juegos Suramericanos 2026.

¿Cómo se puede ingresar a los espacios deportivos? Es necesario contar con el QR gratuito disponible en la web oficial.

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