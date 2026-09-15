Insólito: una intendenta peronista inauguró una sala escolar que lleva su propio nombre

FOTO: La intendenta de Avellaneda se "autohomenajeó" y le puso su nombre a una escuela.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, quedó en el centro de una nueva polémica luego de inaugurar una sala multimedia que lleva su nombre en una escuela secundaria de la localidad bonaerense de Gerli.

La dirigente peronista encabezó la presentación del "Multiespacio Magdalena Sierra" en la Escuela Secundaria Nº4 y expresó su agradecimiento por la distinción.

"Me emociona profundamente que hayan decidido ponerle mi nombre. Es realmente un honor", escribió la jefa comunal en su cuenta de Instagram. Además, sostuvo que Avellaneda cuenta con "las mejores escuelas del país" y reivindicó la educación pública como un derecho que debe garantizarse con calidad.

En un video difundido durante la inauguración, Sierra se mostró conmovida y les dijo a los estudiantes: "Estoy muy emocionada, chicos. Gracias".

La decisión fue cuestionada por el concejal opositor Lucas Yacob, quien calificó el episodio como un "autohomenaje en vida". El edil también sostuvo que la denominación podría entrar en conflicto con la Resolución 451B/2023 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La normativa citada establece que, para imponer a una institución educativa estatal el nombre de una persona, deben haber transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento.

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Cuando ese plazo es menor, se requiere una autorización excepcional. Sin embargo, no se informó oficialmente si esas disposiciones resultan aplicables a una sala o espacio interno de un establecimiento.

La controversia se produjo después de que Sierra oficializara la incorporación de su esposo, el exintendente Jorge Ferraresi, como jefe de Asesoramiento Institucional del municipio. Para concretar la designación, la administración comunal creó la Jefatura de Asesoramiento Institucional.

Según afirmó Yacob, Ferraresi percibiría por esa función un salario mensual cercano a los $10 millones. Esa cifra no fue confirmada oficialmente por el municipio.

Sierra asumió al frente de la Municipalidad de Avellaneda en julio, luego de la renuncia de Ferraresi, quien dejó el Ejecutivo local para concentrarse en su proyección política provincial. El exintendente es uno de los principales aliados del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Días antes de la inauguración del espacio multimedia, la intendenta había anunciado el pago de un bono de $100.000 para docentes y auxiliares municipales con motivo del Día del Maestro.

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FOTO: La intendenta de Avellaneda y Jorge Ferraresi.

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Informe de Ariel Rodríguez.