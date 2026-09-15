FOTO: La Ciudad de Buenos Aires se ilumina de naranja por el Día Mundial del Linfoma

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires se teñirá este martes de naranja en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, por lo cual la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Planetario Galileo Galilei y la Torre Espacial del Parque de la Ciudad se iluminarán para acompañar una jornada destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad y destacar la importancia del diagnóstico oportuno y del acompañamiento integral de quienes la atraviesan.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa busca utilizar algunos de los lugares más reconocibles de la Ciudad como grandes puntos de visibilidad para una enfermedad que todavía es poco conocida por buena parte de la población y la iluminación naranja permitirá llevar el mensaje de concientización al espacio público y llamar la atención sobre la importancia de conocer sus principales manifestaciones.

En Argentina, la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA) impulsa desde hace años distintas acciones para difundir información sobre la enfermedad, sus síntomas y la importancia de favorecer un diagnóstico temprano. En campañas anteriores, distintos monumentos de la Ciudad de Buenos Aires ya fueron iluminados de naranja con este objetivo.

Este año, la entidad lleva adelante la campaña bajo el lema "Ningún paciente viaja solo", con el foco puesto en la importancia de acompañar a las personas durante todo el proceso. El mensaje contempla no solo el momento del diagnóstico y el tratamiento, sino también el impacto emocional y los cambios que pueden atravesar los pacientes y sus familias.

¿Qué es el linfoma?

El linfoma es un tipo de cáncer que se origina en los linfocitos, células que forman parte del sistema inmunitario. Existen diferentes tipos de linfoma, principalmente el linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, por lo que el diagnóstico y el tratamiento dependen de cada caso.

Entre las manifestaciones que pueden aparecer se encuentran el aumento de tamaño de uno o más ganglios, fiebre sin causa aparente, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria, cansancio persistente y picazón. Ante síntomas que persisten, la consulta médica resulta fundamental.

Desde ACLA señalan que el desconocimiento continúa siendo uno de los principales obstáculos. Según datos difundidos por la organización, el 73% de las personas diagnosticadas no conocía la enfermedad antes de recibir el diagnóstico, mientras que el 58% demoró hasta seis meses en realizar una consulta luego de la aparición de los primeros síntomas.

"Que Buenos Aires se ilumine de naranja significa que durante una noche vamos a poner al linfoma en un lugar visible. Pero detrás de esa luz hay algo mucho más importante: necesitamos que la sociedad conozca la enfermedad, que pueda reconocer sus señales y que las personas sepan que, ante un diagnóstico, no están solas", afirmó Haydee González, presidente de la ACLA.

En tanto, agregó: "Un diagnóstico de linfoma no afecta solamente a quien recibe la noticia. También alcanza a su familia, a sus vínculos y a su vida cotidiana. Por eso hablamos de acompañamiento integral. Queremos que cada paciente tenga información, contención y una red que lo acompañe durante todo el camino".

La iluminación de los monumentos porteños busca transformar una acción simbólica en una herramienta concreta de concientización. Durante algunas horas, espacios que forman parte del paisaje cotidiano de Buenos Aires funcionarán como recordatorio de una enfermedad que puede ser tratada y que, en determinados tipos, presenta altas posibilidades de curación cuando se detecta oportunamente.

"Esperamos que alguien vea la Floralis, el Planetario, el Puente de la Mujer o la Torre Espacial iluminados de naranja y se pregunte por qué. Si esa pregunta lleva a una persona a informarse, a reconocer un síntoma o a acompañar a alguien que está atravesando un diagnóstico, entonces esa luz ya cumplió su objetivo", culminó.

Agencia NA