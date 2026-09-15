Más carga laboral y pluriempleo: radiografía de la crisis de los profesionales en Córdoba
Un relevamiento de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias mostró que el 55% no pudo ahorrar durante el último año. También crecen el trabajo independiente y las jornadas de más de 10 horas.
15/09/2026 | 09:33Redacción Cadena 3
FOTO: Profesionales en crisis: el 36% no llega a fin de mes en Córdoba.
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Audio. Menos estabilidad y más pluriempleo: radiografía de la crisis de los profesionales en Córdoba
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El 36% de los profesionales cordobeses tiene dificultades para llegar a fin de mes, según un relevamiento del Observatorio de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc). El estudio también advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales del sector.
Cecilia Amán, integrante del Observatorio de Fepuc, explicó a Cadena 3 que la situación varía considerablemente según el nivel de ingresos. Entre los tres primeros deciles —los grupos que menos ganan—, el porcentaje de profesionales que no logra cubrir sus gastos mensuales oscila entre el 46% y el 80%.
"Hay distintas realidades hacia el interior del sector profesional. El grupo que gana menos de dos millones de pesos está más complicado", señaló.
La mediana de ingresos se ubicó en $2,3 millones. Esto significa que la mitad de los profesionales relevados percibe una cifra inferior y la otra mitad, una superior.
Amán indicó que, entre una medición y otra, los ingresos aumentaron dos o tres puntos por encima del índice oficial de inflación. Sin embargo, advirtió que el sector todavía arrastra una pérdida de poder de compra y de capacidad de ahorro.
En ese sentido, el 55% de los encuestados no logró ahorrar durante el último año. Entre los profesionales con menores ingresos, esa proporción ascendió hasta el 70%.
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Preocupación en ascenso. Crece la inestabilidad laboral en los profesionales en Córdoba: el 36% no llega a fin de mes
El 18,6% de los encuestados por Fepuc afirmó haber perdido al menos un trabajo durante el último año. Además, el 47% trabaja de manera independiente, un 44% tiene más de un empleo y más del 40% trabaja más de 10 horas por día.
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El informe también mostró un deterioro en la calidad del empleo. Aunque la desocupación abierta continúa siendo menor que en el conjunto de la población, el indicador profesional pasó del 1,5% habitual al 2,5%.
A su vez, tres de cada 10 profesionales se encuentran en una situación de subocupación horaria: quieren trabajar más, pero no consiguen hacerlo. En el extremo opuesto, cuatro de cada 10 cumplen jornadas superiores a las diez horas diarias.
Otra de las transformaciones señaladas por Fepuc es la reducción de la relación de dependencia como única fuente de ingresos. En 2017, esa modalidad alcanzaba al 36% de los profesionales, mientras que actualmente representa apenas al 20%.
"Dos de cada 10 profesionales tienen una relación de dependencia única como modo de ingreso", precisó Amán. En paralelo, cerca del 46% trabaja exclusivamente de manera independiente, mientras que otros combinan empleos en relación de dependencia con actividades particulares.
Según la especialista, este cambio favorece el pluriempleo y la fragmentación de las trayectorias laborales. Como ejemplo, mencionó a quienes ejercen algunas horas como docentes y completan sus ingresos mediante la actividad privada.
Amán aclaró que no se trata de un fenómeno exclusivo de Córdoba, sino de una tendencia que también se observa en Argentina y en otros países: "Ya no se comienza una carrera en una empresa y se termina la vida laboral en esa misma empresa. Los profesionales van integrando distintas modalidades de contratación".
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Lectura rápida
¿Qué porcentaje de profesionales cordobeses tiene dificultades económicas? El 36% de los profesionales cordobeses tiene dificultades para llegar a fin de mes.
¿Quién realizó el relevamiento sobre la situación laboral? El relevamiento fue realizado por el Observatorio de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc).
¿Cuándo se observó una reducción en la relación de dependencia? En 2017, la relación de dependencia alcanzaba al 36% de los profesionales, y actualmente representa apenas al 20%.
¿Dónde se encuentra la mediana de ingresos de los profesionales? La mediana de ingresos se ubicó en $2,3 millones.
¿Por qué se menciona el pluriempleo en el informe? El pluriempleo se menciona como una tendencia que favorece la fragmentación de las trayectorias laborales de los profesionales.