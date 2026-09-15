Boca y Racing se enfrentarán en el Gigante de Arroyito por la Copa Argentina 2026

FOTO: El estadio Gigante de Arroyito, donde se disputaría el Boca - Racing.

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido que se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro está programado para el domingo 27 de septiembre, en plena fecha FIFA, con un horario estimado de las 17:00.

Este partido es crucial para ambos equipos, ya que el ganador se acercará a la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores, enfrentándose posteriormente a Banfield por un lugar en la final de la copa nacional.

Tras rumores que ubicaban el encuentro en la provincia de Salta, el Gigante de Arroyito se perfila como el estadio elegido para el duelo entre Boca y Racing.

El partido tendrá lugar durante la próxima fecha FIFA, que se desarrollará entre el lunes 21 de septiembre y el martes 6 de octubre, y enfrentará a dos instituciones en contextos deportivos dispares.

Boca llega al encuentro en ventaja en la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras vencer 1-0 a San Pablo de Brasil como local. Actualmente, se sitúa en el quinto puesto de su zona en el Torneo Clausura 2026, acumulando 14 puntos y a cinco unidades del líder, en un semestre complicado por la triple competencia.

Desde la llegada del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, el club ha encontrado estabilidad en los resultados, recuperando la confianza de jugadores como Alan Velasco y Tomás Belmonte, y apoyando a jóvenes talentos como Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Matías Satas y Leonel Flores.

En su camino hacia los cuartos de final, el equipo que hace de local en La Bombonera superó por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la primera ronda, luego a Sarmiento por el mismo resultado, y dejó en el camino a Vélez en una tanda de penales tras empatar sin goles en un partido marcado por la polémica, ya que Boca superó el límite de jugadores extranjeros en la planilla.

En contraste, la situación de la Academia es complicada: con solo tres victorias en el semestre, dos de ellas en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia y Belgrano, el entrenador Juan Pablo Vojvoda enfrenta incertidumbre respecto a su continuidad tras una reunión con la dirigencia de Racing.

Con un plantel que ha perdido el apoyo de la hinchada, Racing se enfrenta a un partido decisivo ante Boca, crucial para sus aspiraciones de clasificar a la próxima Libertadores, dado su bajo rendimiento en la tabla anual, donde apenas suma 26 puntos y se encuentra en el 24° lugar.