Un joven de 18 años quedó preso por tirotear y herir a otro en zona sur

Un joven de 18 años, identificado por sus iniciales como J.P., quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por un hecho ocurrido el pasado 17 de agosto en la ciudad de Rosario, donde una persona resultó herida de arma de fuego.

La audiencia imputativa se realizó este lunes 14 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Durante el procedimiento, la fiscal Paula Barros le atribuyó al acusado los delitos de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del 17 de agosto, en la intersección de las calles Cepeda y Presidente Quintana. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, en ese lugar se encontraban dos hombres cuando arribó el imputado, quien presuntamente portaba un arma de fuego.

Siempre según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, J.P. habría efectuado tres disparos en dirección a una de las personas que se encontraba en el lugar. Uno de los proyectiles impactó en el sector izquierdo de la pelvis de la víctima, quien debió ser trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue asistida y diagnosticada con una herida de arma de fuego.

La Fiscalía también le atribuyó al joven haber portado el arma utilizada para efectuar los disparos tanto antes como después del ataque, en la vía pública y sin contar con la autorización legal correspondiente. El arma, de acuerdo con la información brindada durante la audiencia, no pudo ser hallada.

Tras escuchar a las partes, el juez de primera instancia Dr. Negroni tuvo por formalizada la audiencia y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía. De esta manera, dispuso la prisión preventiva efectiva de J.P. por el plazo de seis meses.

La resolución establece además que, si al momento del vencimiento de ese período la Fiscalía ya hubiera presentado la acusación, la medida cautelar se entenderá prorrogada hasta la finalización de la audiencia preliminar.

El magistrado no hizo lugar a los pedidos alternativos formulados por la Defensa y mantuvo al joven privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

La causa continuará ahora con las medidas procesales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado. La imputación y la prisión preventiva no implican una declaración de culpabilidad, ya que J.P. conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.