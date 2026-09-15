Maluma celebra la llegada de su segundo hijo, Orión, junto a Susana Gómez

FOTO: Maluma fue papá por segunda vez y le dio la bienvenida a su hijo Orión.

El reconocido cantante colombiano Maluma y su pareja, la arquitecta Susana Gómez, han recibido a su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, quien nació el 14 de septiembre. La noticia fue anunciada por el propio artista a través de sus redes sociales el día siguiente.

En una emotiva publicación, el cantante compartió una fotografía con la nueva madre de dos, capturando el momento justo después del nacimiento del pequeño. En la imagen, ambos se muestran visiblemente emocionados. En el pie de la publicación, Maluma incluyó el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, superando las 600.000 interacciones y más de 10.500 reposteos en tan solo una hora. Los seguidores no tardaron en expresar su alegría, apodando al recién nacido como "el verdadero Maluma Baby" y deseando lo mejor para la familia.

Esta feliz noticia llega en un momento en que Maluma está ampliando su carrera musical con colaboraciones de alto perfil. Recientemente, trabajó con Beyoncé en una versión aniversario de su álbum "B’Day", donde presentó la canción "Cuerpo tumbao". Además, el artista ha anunciado su próxima colaboración con Shakira, que se lanzará el 17 de septiembre y llevará por título "Agua".

El artista ha tenido un 2019 prolífico, al ser elegido para colaborar con Madonna en su álbum "Madame X", donde lanzaron juntos el sencillo "Medellín", que ayudó a colocar a su ciudad natal en el centro de atención global.