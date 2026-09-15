Meta permite a agentes de IA simplificar la configuración de WhatsApp Business
Meta anunció una nueva herramienta que permite a los desarrolladores utilizar agentes de IA para gestionar la configuración de WhatsApp Business, facilitando el proceso de manera significativa.
FOTO: Meta permite a agentes de IA simplificar la configuración de WhatsApp Business
El 15 de septiembre de 2026, Meta lanzó una nueva funcionalidad que permitirá a los desarrolladores utilizar agentes de inteligencia artificial para gestionar la configuración de WhatsApp Business. Este anuncio se produce junto a la presentación de nuevos planes de suscripción centrados en la inteligencia artificial.
Antes de esta actualización, el proceso de configuración de WhatsApp Business requería que los desarrolladores navegaran entre diversas herramientas y servicios, incluyendo la Consola de Desarrolladores, el Administrador de Negocios de Meta, la referencia de API y su editor. Con la nueva herramienta, ahora pueden simplemente interactuar con un agente de IA y describir lo que necesitan.
La clave de esta mejora es el nuevo servidor de WhatsApp Business Tools MCP, que conecta directamente a un agente de codificación de IA, como Claude, Cursor, Codex o ChatGPT, con la plataforma de WhatsApp Business. Esto simplifica considerablemente el proceso de configuración y permite a las empresas comenzar a utilizar la plataforma de manera más eficiente.
La nueva herramienta no solo facilita la creación de cuentas de WhatsApp Business y la verificación de números de teléfono, sino que también permite a los agentes de IA gestionar tareas como la creación de plantillas de mensajería y la supervisión de errores que antes podían pasar desapercibidos, como problemas con los Términos de Servicio y la verificación de negocios.
Además, durante el proceso de configuración, se puede utilizar otro servidor de MCP de Meta, el Meta Social Technologies MCP, para descubrir puntos finales de API, buscar documentación y ayudar a solucionar errores.
Lectura rápida
¿Qué anunció Meta?
Meta anunció la posibilidad de utilizar agentes de IA para gestionar la configuración de WhatsApp Business.
¿Cuándo se realizó el anuncio?
El anuncio se realizó el 15 de septiembre de 2026.
¿Qué beneficios trae esta nueva herramienta?
La herramienta simplifica el proceso de configuración y permite a las empresas utilizar WhatsApp Business de manera más eficiente.
¿Qué agentes de IA se pueden utilizar?
Se pueden utilizar agentes como Claude, Cursor, Codex y ChatGPT.
¿Qué otros servicios ofrece Meta?
Meta también ofrece el Meta Social Technologies MCP para ayudar en la configuración y solución de errores.