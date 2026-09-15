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Instituto igualó una racha de 2022

¿Cuándo fue la última vez que la Gloria enhebró cuatro victorias consecutivas? El detalle

15/09/2026 | 16:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

La victoria de Instituto sobre Estudiantes de Río Cuarto fue la cuarta de manera consecutiva, jugando en Alta Córdoba, en lo que va del Torneo Clausura, lo que le da un 100 por ciento de efectividad en el campeonato, igualando los números de Independiente Rivadavia que también ganó los primeros cuatro encuentros.

La Gloria le ganó consecutivamente a Platense 2-1, a Gimnasia de Mendoza 1-0, a San Lorenzo 1-0 y a Estudiantes de Río Cuarto 2-1.

En la tabla anual suma 40 puntos, de los cuales 25 los consiguió de local.

Ganó 6 de los últimos 7 y sólo perdió 1 de los últimos 7, que fue ante Estudiantes de La Plata en la última fecha del Apertura 2026.

Para encontrar una racha idéntica, hay que ir hasta la Primera Nacional 2022, el año del ascenso en donde tuvo dos rachas de cuatro victorias seguidas en diferentes momentos.

La primera entre las jornadas 21 y 27, derrotando a Estudiantes de Buenos Aires 1-0, a San Martín de San Juan 2-1, a San Telmo 2-0 y a All Boys 2-0.

La segunda entre la fecha 33 y la semifinal por el segundo ascenso: Gimnasia de Jujuy 4-0, Temperley 1-0, Deportivo Madryn 1-0 y Defensores de Belgrano 2-0.

LA MEJOR FUE DE 5

Pero en ese mismo torneo tuvo una racha de cinco triunfos seguidos entre las fechas 8 y 17ª al superar a Ferro 3-2, a Sacachispas 1-0, a Defensores de Belgrano 2-1, a Chacarita 1-0 y a Tristán Suárez 3-0.

EN EL PRIMER PUESTO, UNA DE HACE 26 AÑOS

En la Primera B Nacional 2000/01, el equipo dirigido por Gerardo Martino enhebró dos rachas: una de ocho partidos seguidos sumando de a tres entre las fechas 6 a 22 y otra de siete entre la 26ª y las semifinales por el primer ascenso.

Lectura rápida

¿Qué logró Instituto recientemente? Instituto ganó cuatro partidos consecutivos en el Torneo Clausura.

¿Quiénes fueron los equipos derrotados por Instituto? Instituto venció a Platense, Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuántos puntos tiene Instituto en la tabla anual? Instituto suma 40 puntos, de los cuales 25 fueron obtenidos de local.

¿Cuándo fue la última derrota de Instituto? La última derrota fue ante Estudiantes de La Plata en el Apertura 2026.

¿Qué rachas tuvo Instituto en la Primera Nacional 2022? Instituto tuvo dos rachas de cuatro victorias seguidas en la Primera Nacional 2022.

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