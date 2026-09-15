Un nuevo descubrimiento revela extrañas propiedades físicas de una forma matemática detrás del problema de Einstein

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio ha revelado que una forma matemática, famosa por resolver un antiguo enigma conocido como el problema de Einstein, posee la capacidad inesperada de torcer la luz en patrones quirales inusuales. Este descubrimiento abre la puerta a nuevas maneras de controlar la luz, su polarización y el desarrollo de dispositivos ópticos avanzados.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, detalla cómo los investigadores construyeron estructuras ópticas inspiradas en el denominado "sombrero de Smith", una forma que ha capturado la atención mundial por ofrecer una solución a un problema matemático que llevaba décadas sin respuesta. Al iluminar estas estructuras con luz láser, el equipo observó efectos de difracción que no se asemejan a los vistos en los quasicristales convencionales.

La forma que resolvió el problema de Einstein

El problema de Einstein plantea si una única forma de mosaico, conocida como "monotile", puede cubrir toda una superficie sin crear un patrón repetido. A diferencia de mosaicos familiares como los de ajedrez o los panales, que se repiten de manera regular, un monotile aperiodico puede llenar una superficie sin caer en un arreglo repetitivo.

En 2023, se descubrió el primer monotile de este tipo, el sombrero de Smith, lo que atrajo una atención considerable debido a que ofrecía una solución muy buscada para el problema matemático. El autor principal, Yuto Moritake, destacó que "lo fascinante del mosaico del sombrero es que, aunque el patrón resultante parece irregular a primera vista, en realidad está construido a partir de la red de panal". Esto llevó al equipo a investigar si esta forma única podría producir fenómenos físicos inesperados.

Transformando un patrón matemático en una estructura óptica

Para probar esta posibilidad, los investigadores crearon versiones a nanoescala del patrón en películas de nitruro de silicio utilizando litografía por haz de electrones. Al dirigir luz láser hacia estas estructuras, los patrones de difracción resultantes formaron formas distintivas similares a aspas de molino, que revelaron directamente el carácter quiral de la estructura aperiodica.

La quiralidad se refiere a una forma de "lateralidad" en la que una estructura y su imagen especular no pueden coincidir perfectamente. En este caso, la disposición inusual del patrón del monotile provocó que la luz misma mostrara una respuesta quiral. El coautor senior, Masaya Notomi, explicó que "los patrones de difracción se vuelven quirales porque la estructura carece de simetría especular". Esta respuesta óptica es fundamentalmente diferente de la observada en materiales quasicristalinos convencionales.

La luz responde a la dirección y polarización

Los investigadores también descubrieron que el patrón de difracción cambiaba según la dirección y la polarización de la luz entrante. Cuando las estructuras físicas eran reflejadas, su comportamiento óptico también se invertía, lo que demostró que la respuesta de la luz estaba directamente relacionada con la simetría del patrón subyacente. Esto reveló un nuevo tipo de comportamiento óptico controlado por la simetría.

"Estos resultados abren una nueva dirección de investigación sobre la fusión del orden cuasiperiódico y la quiralidad", comentó Moritake. "Los patrones de monotile proporcionan una plataforma para explorar fenómenos ópticos que emergen de la interacción entre simetría, quiralidad y aperiodicidad".

De la matemática abstracta a una nueva física óptica

Los investigadores sugieren que las estructuras inspiradas en monotiles podrían eventualmente contribuir al desarrollo de tecnologías destinadas a manipular la luz, controlar su polarización y respaldar dispositivos ópticos avanzados. De manera más amplia, los hallazgos demuestran cómo un descubrimiento que comenzó como un enigma matemático abstracto puede dar lugar a efectos físicos inesperados. El sombrero de Smith fue celebrado inicialmente por resolver una cuestión sobre cómo las formas pueden cubrir una superficie; ahora, su inusual geometría podría ayudar a los investigadores a descubrir nuevas formas de controlar y estudiar la luz.