De Lord Raglan, a "icardear": las historias detrás de los apellidos que se convirtieron en palabras

En una entretenida columna en Cadena 3, el periodista Juan Blondont explicó este martes el origen de los epónimos, aquellas palabras que nacieron a partir del nombre o apellido de una persona para designar inventos, objetos, vestimentas, procedimientos o conductas.

Blondont remarcó que, con el transcurso del tiempo, estos apellidos se integran de tal forma al idioma, que las personas los utilizan a diario desconociendo su procedencia.

Como ejemplo en la indumentaria, citó a Lord Raglan, quien, tras perder un brazo en la batalla de Waterloo, mandó a adaptar su abrigo extendiendo la costura en diagonal desde la axila hasta el cuello para vestir con mayor comodidad, dando nombre a la famosa manga raglan.

Al abordar el ámbito del comportamiento social y político, el periodista recordó la historia del administrador de tierras irlandés del siglo XIX Charles Boycott.

Ante su dureza y negativa de reducir los alquileres a los inquilinos rurales, los trabajadores se organizaron de forma pacífica y dejaron de prestarle servicios domésticos y de cosecha, transformando su apellido en el sustantivo "boicot" y en el verbo "boicotear".

En la misma línea, explicó que la palabra "linchamiento" proviene de Charles Lynch, quien encabezó tribunales irregulares en Virginia durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos para juzgar de forma sumaria a los colonos leales a la corona británica, quedando asociado a la justicia por mano propia.

La ciencia y los descubrimientos cotidianos también aportaron un sinfín de nombres propios al vocabulario común, como ocurrió con la “nicotina”, nombrada en honor al diplomático francés Jean Nicot, quien, en 1561, envió semillas y hojas de tabaco desde Lisboa hacia Francia.

Blondont repasó, además, los casos del ingeniero alemán Rudolf Diesel y su motor de alto rendimiento; de Luis Braille y su sistema de escritura táctil para personas no videntes; de Lord Sandwich y su famoso emparedado; además de epónimos ampliamente reconocidos, como “morse”, “voltio”, “amperio”, “vatio”, “hercio”, “Celsius”, “Fahrenheit”, “carpaccio”, “pasteurización” y “birome”.

Asimismo, Blondont demostró que la transformación lingüística de apellidos en palabras no pertenece sólo al pasado, sino que se mantiene plenamente vigente en la cultura popular contemporánea.

Para ilustrarlo, se refirió al modismo argentinísimo de emplear el verbo "icardear", derivado del futbolista Mauro Icardi, para referirse de manera informal a la acción de traicionar a un amigo saliendo con su pareja.

Finalmente, en el diálogo compartido con el conductor Chema Forte, Blondont reflexionó sobre cómo el lenguaje termina despojando a los apellidos de su identidad original hasta hacer olvidar a las personas que los llevaron.

El periodista concluyó que, mientras algunos personajes históricos son recordados por sus grandes obras, otros tienen la particularidad de inmortalizar sus nombres en el vocabulario cotidiano, logrando una permanencia garantizada en la conversación de todos los días.