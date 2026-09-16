En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, Salta presentará un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8° y 22°. La humedad será del 73% y el viento soplará a 3.6 m/s.

16/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas en la región.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado, con una temperatura de 10°. La sensación térmica es de 9°, y la humedad se encuentra en un 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en un 73%, y no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado en la ciudad.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta es el siguiente: el jueves 17 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El viernes 18, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes dispersas. Para el sábado 19, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 20, la mínima será de 15° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 21, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, con lluvias moderadas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf