Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

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El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas en la región.Las condiciones actuales enindican un cielo despejado, con una temperatura de 10°. La sensación térmica es de 9°, y la humedad se encuentra en un 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en un 73%, y no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado en la ciudad.El pronóstico para los próximos días enes el siguiente: el jueves 17 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El viernes 18, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, con nubes dispersas. Para el sábado 19, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 20, la mínima será de 15° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 21, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, con lluvias moderadas.