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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 23°. El cielo estará mayormente nublado, con vientos suaves y una humedad del 61%.

16/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

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El clima en Córdoba para este miércoles 16 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se sitúa en un 61%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, lo que también influye en las condiciones del tiempo.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima alcance los 9° y la máxima llegue a los 23°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad en la ciudad. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto por nubes, lo que podría limitar la entrada de luz solar directa.

En cuanto a la presión atmosférica, se registra un valor de 1022 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable. A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un clima fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas. El jueves 17 de septiembre se prevé una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El viernes 18 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con nubes en el cielo. El fin de semana, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando máximas de hasta 32° el domingo 20 de septiembre.

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