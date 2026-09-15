Buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche: qué ofrecen a cambio de trabajar 25 horas

Una propuesta de voluntariado ofrece la posibilidad de vivir gratis durante dos o tres semanas en Bariloche a cambio de colaborar 25 horas semanales en un hostel de la ciudad.

La convocatoria está publicada en la plataforma Worldpackers y apunta a personas interesadas en conocer uno de los destinos turísticos más elegidos de la Patagonia durante la primavera y el verano.

A cambio del trabajo, los seleccionados reciben hospedaje y desayuno, además de otros beneficios para disfrutar durante los días libres.

Qué incluye la propuesta

Los voluntarios cuentan con una habitación compartida destinada al equipo y desayuno durante toda la estadía.

Además, el intercambio contempla:

-Dos días libres por semana.

-Lavandería sin costo.

-Uso de bicicletas.

-Descuentos en bares y bebidas.

-Descuentos en excursiones en Bariloche.

La estadía prevista es de entre dos y tres semanas, por lo que se trata de una alternativa para quienes buscan combinar una experiencia laboral con la posibilidad de recorrer la ciudad y sus alrededores.

Qué tareas deben realizar

A cambio de los beneficios, los voluntarios deben colaborar 25 horas por semana con las actividades habituales del hostel.

Los turnos se organizan de acuerdo con las necesidades del establecimiento y las tareas pueden incluir:

-Recepción.

-Cocina.

-Limpieza.

Otras funciones vinculadas al funcionamiento cotidiano del alojamiento.

Para participar también se solicita capacidad de comunicación con huéspedes de distintos países. La convocatoria establece que es necesario contar con un nivel intermedio de inglés o español, con manejo avanzado de al menos uno de esos idiomas.

Hasta cuándo se puede participar

La convocatoria contempla estadías entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, de acuerdo con la disponibilidad:

-Septiembre de 2026.

-Octubre de 2026.

-Noviembre de 2026.

-Diciembre de 2026.

-Enero de 2027.

-Febrero de 2027.

Cada experiencia tendría una duración aproximada de dos a tres semanas.

Cómo postularse

Para participar es necesario ingresar a Worldpackers y crear un perfil en la plataforma. Desde allí se puede enviar una solicitud para el voluntariado y consultar las condiciones específicas de la propuesta.

La plataforma también permite revisar las evaluaciones y comentarios realizados por personas que participaron anteriormente en experiencias similares, una referencia para conocer cómo fueron sus estadías.