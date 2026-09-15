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A qué hora dejarán de vender alcohol en Carlos Paz por la primavera

La villa serrana espera a miles de jóvenes de todo el país. Habrá un fuerte operativo de seguridad y shows en vivo con entrada gratuita.

15/09/2026 | 13:27Redacción Cadena 3

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Fiesta de la primavera en Carlos Paz.

FOTO: Fiesta de la primavera en Carlos Paz.

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Villa Carlos Paz se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Primavera más grande de Argentina en el tradicional Playón del Rally.

El megaevento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 18 y contará con una multitudinaria convocatoria de jóvenes y delegaciones provenientes de diversos puntos del país y Estados limítrofes.

La grilla artística principal ofrecerá shows en vivo con entrada libre y gratuita en el escenario mayor, donde se presentarán bandas como Serafines (Ser), Los Tipitos, Kapanga y Desacatados, entre otros artistas invitados. El cronograma musical se extenderá desde el atardecer del domingo hasta las primeras horas de la madrugada del lunes 21.

Para garantizar la seguridad del festejo, las autoridades dispusieron un amplio operativo de prevención y un esquema especial de transporte con colectivos que ingresarán directo a las inmediaciones del predio.

Asimismo, se fijó una veda de alcohol estricta: los boliches e intendencias del rubro nocturno podrán vender bebidas alcohólicas solo hasta las 2 de la mañana del domingo, momento en que comenzará la prohibición que regirá en toda la ciudad y zonas aledañas hasta las 4 de la mañana del lunes 21.

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Lectura rápida

¿Qué evento se celebra en Villa Carlos Paz? La Fiesta de la Primavera más grande de Argentina.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 18.

¿Quiénes se presentarán en el evento? Bandas como Serafines, Los Tipitos, Kapanga y Desacatados, entre otros.

¿Cómo se garantizará la seguridad del evento? Con un amplio operativo de prevención y un esquema especial de transporte.

¿Por qué hay una veda de alcohol durante el evento? Para garantizar la seguridad, la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las 2 de la mañana del domingo hasta las 4 de la mañana del lunes.

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