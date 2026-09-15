Qué le pasa al Pocho Lavezzi: contó el porqué de sus "temblores"
El exdelantero de la Selección argentina rompió el silencio tras las imágenes que preocuparon a todos.
15/09/2026 | 09:57Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Ezequiel Lavezzi rompió el silencio sobre su estado de salud tras la viralización de imágenes donde se lo veía con fuertes temblores en las piernas.
El exdelantero de la Selección argentina, de 41 años, confirmó que atravesó un profundo cuadro de depresión tras retirarse del fútbol y aseguró que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico con medicación y acompañamiento profesional.
“Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”, reveló el "Pocho" en una entrevista íntima con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, transmitido por Amazon Prime Italia.
/Inicio Código Embebido/
?? PREOCUPACIÓN POR EL POCHO LAVEZZI— La Tecla Patagonia (@teclapatagonia) September 11, 2026
Ezequiel “Pocho” Lavezzi reapareció en Nápoles durante un homenaje del club italiano, pero un video de su participación generó preocupación entre los usuarios de redes sociales.
En las imágenes se observan movimientos involuntarios y… pic.twitter.com/sF8FudLiEr
/Fin Código Embebido/
En su testimonio, el surgido en San Lorenzo remarcó que la llegada de su hijo Vittorio en 2024 fue el motor principal para recuperar el impulso vital: “Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante”. Asimismo, valoró el sostén incondicional de su entorno y de figuras del fútbol como Lionel Messi, a quien definió como un amigo "fantástico", además de recordar palabras de aliento de Sergio Agüero y del propio Diego Maradona.
En el tramo final del diálogo, Lavezzi repasó su carrera profesional, su inolvidable paso por el Napoli y su posterior pase al PSG, al tiempo que dejó un mensaje de resiliencia enfocado en su recuperación: “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Instituto venció de local a Estudiantes de Río Cuarto y recuperó la punta en soledad de la Zona A
Fue 2-1 en Alta Córdoba. Cerato y Mosevich anotaron los goles de “La Gloria”. “El León del Imperio” descontó gracias a un tanto en contra del arquero Ledesma. El equipo albirrojo suma 19 unidades y lidera su grupo.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién rompió el silencio sobre su estado de salud?
Ezequiel Lavezzi.
¿Qué problema de salud confirmó tener?
Depresión.
¿Con quién realizó la entrevista?
Luca Toni.
¿Qué programa transmitió la entrevista?
Fenomeni por Amazon Prime Italia.
¿Qué evento positivo mencionó que le dio fuerza?
El nacimiento de su hijo Vittorio en 2024.