Se le cayó el termo en un colectivo y un bebé de 6 meses terminó internado con severas quemaduras

Un bebé de seis meses resultó con severas quemaduras de agua caliente y debió ser hospitalizado tras un dramático accidente dentro de un colectivo de larga distancia en Chubut.

A raíz del episodio, un joven de 26 años quedó imputado por la Justicia bajo la carátula de lesiones graves culposas y afrontará este martes la audiencia formal donde se definirá su situación procesal.

El hecho se produjo mientras el colectivo realizaba su trayecto con destino a la ciudad de Viedma.

De acuerdo con la investigación preliminar, el imputado intentaba abordar la unidad llevando consigo un equipo de mate cuando el termo se le deslizó accidentalmente, derramando el líquido hirviendo sobre el lactante, quien viajaba en brazos de su madre.

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Tras el impacto, el menor recibió asistencia de urgencia y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado.

Según el último parte médico emitido por los profesionales, la criatura se encuentra en condición estable, aunque continúa bajo observación permanente para controlar la evolución de las heridas.

La Justicia busca determinar las responsabilidades penales del acusado a partir de una presunta conducta imprudente o negligente al manipular el recipiente con agua caliente.

En la legislación argentina, el delito imputado contempla penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación especial, aspecto que comenzará a evaluarse durante la jornada de hoy ante la Fiscalía.