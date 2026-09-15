FOTO: Le arrojaron una piedra desde un puente en la Buenos Aires-La Plata: "Fue un bombazo".

Un automovilista vivió un dramático episodio mientras circulaba de madrugada por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Ezequiel viajaba hacia Florencio Varela cuando, a la altura del kilómetro 14, en la zona de Villa Domínico y Wilde, le arrojaron un objeto desde un puente.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. El conductor circulaba a unos 110 kilómetros por hora cuando sintió un fuerte impacto contra el parabrisas, justo a la altura de su posición.

“De golpe siento un bombazo en el parabrisas a la altura mía”, relató en diálogo con Cadena 3. El impacto provocó un agujero en el vidrio y esparció fragmentos por todo el interior del vehículo.

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El riesgo de una maniobra

Ezequiel explicó que, pese al susto, logró mantener el control del vehículo. No frenó ni realizó una maniobra brusca porque circulaba a alta velocidad y había otros autos alrededor.

“Decí que no maniobré ni para un lado ni para el otro ni para frenar, porque podía haber terminado diferente todo el momento”, contó.

Después del impacto continuó unos metros, encendió las balizas y redujo progresivamente la velocidad hasta poder bajar en Berazategui.

Según su relato, a unos 200 metros del lugar del ataque observó a dos personas. Ezequiel consideró que podría haber existido una intención de detener a los automovilistas para luego asaltarlos, aunque aclaró que no pudo determinar qué había ocurrido ni identificar a quienes arrojaron el objeto.

“Los vidrios volaron hasta el asiento de atrás”

El conductor quedó sorprendido por la violencia del impacto. El parabrisas quedó completamente astillado y el objeto provocó un agujero.

“Los vidrios volaron hasta el asiento de atrás”, describió.

Ezequiel, que trabaja como chofer profesional y tiene muchos años de experiencia al volante, sufrió algunas pequeñas astillas en un ojo, pero no tuvo heridas de gravedad.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido el episodio si el conductor hubiera reaccionado de otra manera.

“Yo no me maté por suerte, esa es la realidad”, afirmó.

Hizo la denuncia y reclamó mayor seguridad

Luego del ataque, Ezequiel llegó hasta el peaje de Berazategui para buscar asistencia, pero aseguró que no encontró personal de la autopista.

Finalmente continuó hasta su casa y al día siguiente se ocupó de realizar las denuncias correspondientes. También informó el episodio a la concesionaria y recurrió a su compañía de seguros, que debía hacerse cargo de la reparación del vehículo.

Más allá del daño material, el conductor reclamó mayores medidas de seguridad para quienes utilizan la autopista, especialmente durante la madrugada.

“Lo que me interesaría es que haya otro tipo de seguridad para los que usamos la autopista”, sostuvo.

Ezequiel aseguró que utiliza diariamente ese recorrido y señaló que durante la noche la sensación es de desprotección. “Solos, solos”, respondió cuando le preguntaron cómo se siente al circular por la Buenos Aires-La Plata de madrugada.

“Gracias a Dios no me pasó nada y podemos estar hablando, contarlo para que no se repita y para que alguien haga algo como para que estemos más seguros”, concluyó.