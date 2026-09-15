La OMC alerta sobre el impacto negativo de no modernizar el sistema comercial global

FOTO: La OMC advirtió que la falta de modernización del sistema mundial de comercio podría hacer que el PIB mundial sea hasta un 10% inferior.

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió una advertencia este martes sobre las consecuencias de la falta de modernización del sistema global de comercio. Según la OMC, esto podría resultar en una reducción del producto interior bruto (PIB) mundial de hasta un 10 % en comparación con lo que se podría alcanzar con un sistema multilateral fortalecido. Esta preocupación surge en un contexto en el que la política comercial enfrenta una de sus crisis más graves y duraderas en décadas.

La advertencia se encuentra en el informe más destacado de la OMC, titulado "Informe sobre el Comercio Mundial 2026: Una coyuntura crítica para el sistema mundial de comercio", que evalúa los logros del sistema multilateral a lo largo de los últimos 80 años y los retos actuales que enfrenta.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó que el sistema multilateral ha proporcionado beneficios significativos durante las últimas ocho décadas, contribuyendo a crear una economía mundial más integrada y resistente. Según sus palabras, alrededor del 72% del comercio mundial de mercancías aún se basa en el principio de la nación más favorecida de la OMC.

Okonjo-Iweala afirmó: "El panorama del comercio mundial ha cambiado significativamente, pero la lógica fundacional del sistema, según la cual todas las economías se benefician más de la cooperación que de actuar unilateralmente, sigue siendo tan relevante hoy como siempre".

La directora general también señaló que los miembros de la OMC están discutiendo activamente sobre reformas necesarias y reconocen que "mantener el statu quo no es una opción".

El informe presenta tres escenarios futuros para el sistema comercial global. En un contexto de multilateralismo reforzado, el PIB mundial podría experimentar un crecimiento del 2,9% y las exportaciones un aumento del 17,9% para el año 2050, en comparación con la trayectoria de referencia.

Los otros dos escenarios sugieren una erosión de las normas comerciales multilaterales. En un "mundo geofragmentado", donde la cooperación comercial se organiza en bloques geopolíticos, el PIB podría disminuir en un 5,1% y las exportaciones caer un 18,6%.

En un mundo donde la cooperación multilateral se sustituya por acuerdos de libre comercio, el PIB podría caer un 6,9% y las exportaciones un 26,9%.

La diferencia entre fortalecer la cooperación multilateral y erosionar el sistema podría representar hasta un 10% del PIB real mundial de referencia, según el economista jefe de la OMC, Robert Staiger. Él enfatizó: "Si el statu quo es insostenible, como creen muchos miembros, esto ilustra el coste potencial de no emprender reformas".

El informe concluye que, a lo largo de ocho décadas, el sistema ha sido fundamental para reducir barreras comerciales, multiplicar casi por 50 el comercio mundial y establecer una economía global más integrada y basada en normas.