EE.UU. admitió que tiene armas en el espacio y Rusia y China lanzaron duras advertencias

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Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que tiene armas de “control espacial” desplegadas en órbita, en una confirmación que elevó la tensión con China y Rusia por la creciente militarización del espacio.

La revelación estuvo a cargo del secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, durante una conferencia sobre asuntos militares y espaciales realizada en Maryland.

El funcionario aseguró que estos sistemas tienen como objetivo proteger a las fuerzas estadounidenses frente a eventuales acciones hostiles de otros países, aunque no precisó qué armas están desplegadas, cuántas son ni cuándo fueron puestas en órbita.

La primera confirmación pública

“Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink.

La Fuerza Aérea señaló que se trata de la primera vez que un funcionario reconoce públicamente la existencia de armas estadounidenses desplegadas en el espacio. La posibilidad de que Washington contara con este tipo de capacidades era, sin embargo, conocida desde hace años.

Meink también anunció avances en otros programas militares vinculados con el espacio, entre ellos el desarrollo de interceptores basados en órbita y una nueva constelación de satélites para detectar y seguir objetivos móviles.

Según explicó, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación, con el objetivo de reforzar su capacidad de vigilancia y seguimiento.

China alertó por una posible carrera armamentista

La confirmación estadounidense provocó una rápida reacción de Beijing.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, cuestionó el despliegue de armas y reclamó a Washington que detenga la expansión de sus capacidades militares destinadas a una eventual guerra espacial.

China advirtió sobre el riesgo de que el espacio exterior se convierta en un nuevo escenario de enfrentamiento y pidió evitar una mayor militarización.

El anuncio se produce en un contexto de creciente competencia tecnológica y militar entre las principales potencias, que desarrollaron capacidades destinadas, entre otras funciones, a afectar satélites.

Rusia pidió mantener el espacio libre de armas

Desde Moscú también hubo una respuesta. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que el espacio debe permanecer libre de armas y defendió los acuerdos internacionales destinados a impedir una escalada militar.

“Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio”, afirmó Peskov.

Los satélites ocupan un lugar central en las capacidades militares modernas porque permiten comunicaciones, navegación y vigilancia. Por eso, la posibilidad de protegerlos, interferirlos o inutilizar los de un adversario se convirtió en un elemento estratégico para las grandes potencias.

Qué permite el tratado de 1967

La principal referencia internacional sobre el uso militar del espacio es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967.

El acuerdo prohíbe colocar en órbita armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Sin embargo, no establece una prohibición general sobre todos los tipos de armamento espacial.

Esa diferencia dejó un área de discusión legal que permitió a las potencias desarrollar capacidades militares vinculadas con el espacio, especialmente sistemas destinados a atacar o inutilizar satélites.

El debate podría volver a Naciones Unidas en noviembre, durante una nueva reunión sobre desarme, donde podría discutirse cómo regular estas tecnologías y evitar que la competencia entre Estados Unidos, China y Rusia derive en una carrera armamentista fuera de la Tierra.