Dron derribado por la OTAN en Lituania aumenta las tensiones en la frontera con Rusia

FOTO: Lugar donde el dron fue derribado por aviones de la OTAN sobre territorio lituano, en la zona del Báltico.

Vilna, 15 de septiembre (NA) -- Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron que ingresó durante la madrugada de este martes en el espacio aéreo de Lituania desde Bielorrusia, en un nuevo episodio que elevó la tensión en el flanco oriental de la Alianza Atlántica en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Dos cazas Eurofighter F-2000 de la Fuerza Aérea italiana fueron enviados para interceptar el aparato como parte de la misión de defensa aérea que la OTAN mantiene sobre los países bálticos.

El dron fue derribado cerca de la localidad de Pratkunai, en las proximidades de Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania, informó el Centro Nacional de Gestión de Crisis del país.

Las autoridades habían emitido previamente una alerta por la presencia de un vehículo aéreo no tripulado en Vilna y sus alrededores. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, confirmó el derribo y agradeció la rápida reacción de las fuerzas de la OTAN.

"Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región”, afirmó el mandatario, quien aseguró que Lituania defenderá su espacio aéreo junto con sus aliados.

El origen exacto del aparato todavía no fue establecido, pero las primeras evaluaciones indican que ingresó en territorio lituano desde Bielorrusia, uno de los principales aliados de Moscú.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, afirmó que el dron "muy probablemente" tenía origen ruso, aunque las autoridades lituanas y de la OTAN continuaban examinando los restos para determinar de dónde procedía y las circunstancias en las que ingresó en el espacio aéreo del país.

El Ministerio de Defensa italiano señaló que se trató del segundo episodio de este tipo en un mes en el que participaron sus cazas desplegados en el flanco oriental de la Alianza.

El incidente se produjo menos de un día después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtiera que los ataques cerca del territorio de los países miembros de la organización incrementarían el respaldo de la Alianza a Ucrania.