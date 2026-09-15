Es oficial: la selección argentina jugará un amistoso en Córdoba y dos en el Monumental

FOTO: El equipo de Scaloni volverá a jugar en su tierra tras el subcampeonato mundial.

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FOTO: El Kempes deberá tener el aforo a la mitad

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La selección argentina jugará un amistoso en Córdoba y dos en el estadio Monumental durante la próxima Fecha FIFA, según confirmó oficialmente la AFA este martes.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego, la "Albiceleste" se trasladará a Buenos Aires para disputar los otros dos encuentros en cancha de River: recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6 del mismo mes.