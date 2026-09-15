Cristian "Kily" González asumió como nuevo entrenador del Inter Miami de Messi

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- El Inter Miami, club donde juega Lionel Messi, anunció oficialmente la incorporación de Cristian "Kily" González como su nuevo director técnico. A través de sus redes sociales, el equipo expresó: "Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian Kily González".

El exentrenador logró la validación de su visa de trabajo y firmó un contrato que lo vincula al club hasta junio de 2028. Este martes, González dirigió su primer entrenamiento con un plantel que incluye figuras destacadas como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.

Durante la presentación, se le vio conversando de manera amena con David Beckham, uno de los propietarios del equipo, así como con otros jugadores del plantel. El nuevo técnico se enfrentará a su primer desafío este miércoles a las 20:00 hora local (21:00 de Argentina), cuando debute en la Campeones Cup ante el Cruz Azul en el Nu Stadium.

Este torneo se juega a partido único entre el campeón de la MLS y el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. En su primera experiencia en el extranjero como director técnico, Kily González buscará levantar su primer trofeo, tras haber dirigido anteriormente a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

González se convierte en el tercer entrenador de "Las Garzas" en esta temporada, sucediendo a Javier Mascherano y Guillermo Hoyos. Su llegada responde a la necesidad urgente de revertir la crisis de resultados del equipo, que ha ganado solo cuatro de sus últimos trece partidos y que sufrió eliminaciones en la Concachampions y en la fase inicial de la Leagues Cup, además de estar a nueve puntos del líder en la Conferencia Este.

El nuevo DT tendrá la misión de evitar que el club termine su primer año en blanco desde 2022.