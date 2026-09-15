Los creadores del mate santafesino de Franco Colapinto: "Se nos dio y te apalanca mucho"

Un proyecto nacido en el norte santafesino logró llegar a la cima del automovilismo mundial de la mano de Franco Colapinto.

El piloto argentino de Fórmula 1 se mostró en las redes oficiales de su escudería tomando mate con una pieza única diseñada exclusivamente para él por Benedetto Mates, un emprendimiento artesanal impulsado por la pareja Andrea Peverini y Martín Casco en la localidad de Villa Ocampo.

La historia se inició un año atrás, cuando contactaron al padre del deportista para enviarle un obsequio personalizado. El mate —un modelo torpedo borravino con la bandera argentina en bronce, una espiga de laureles cinzelada a mano y la sigla FC43— llegó a manos del piloto luego de que le robaran su antiguo equipo de infusión.

"Cuando vimos el reel donde mostraba el mate fue una locura, una emoción enorme porque tenía nuestra bandera y sus detalles", contaron los creadores sobre el impacto de ver su producto en la elite del deporte internacional.

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A partir de la difusión del objeto en las redes del piloto argentino, la demanda del negocio familiar se multiplicó, abriendo canales de exportación a mercados como Francia, Estados Unidos, España e incluso negociaciones con China.

"A la suerte también hay que buscarla, hay que intentar emprender. Esta vez se nos dio y te apalanca, te hace crecer un montón en consultas", remarcó Martín Casco sobre el repentino impulso comercial.

En ese sentido, la pareja subrayó el valor del trabajo artesanal de los orfebres locales y dejó un mensaje enfocado en el crecimiento productivo: "Les quiero dejar un mensaje a todos: no dejen de apostar al país y de meterle ganas para emprender. Mándense porque hay oportunidades", concluyó Andrea Peverini.