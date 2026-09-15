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Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en el centro de Rosario

Cristina Peracchia, referente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), aseguró que a la situación de los negocios se le suman cambios en el mercado de alquileres de viviendas. 

15/09/2026 | 11:18Redacción Cadena 3 Rosario

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Locales comerciales vacíos en el centro de Rosario.

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La vacancia de locales comerciales volvió a crecer en Rosario y alcanzó niveles que el sector inmobiliario no registraba desde 2022. Así lo señaló Cristina Peracchia, referente de la Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), durante un congreso del sector, donde analizó la situación del mercado de propiedades y las dificultades que atraviesan tanto propietarios como inquilinos.

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Según el relevamiento realizado por la entidad en julio, la vacancia de locales dentro del radio comprendido por los bulevares Oroño y Pellegrini y el río se ubicó en torno al 12%. En el microcentro, en tanto, el porcentaje fue superior y llegó al 15%, una cifra que, de acuerdo con Peracchia, está particularmente influenciada por la cantidad de locales desocupados dentro de las galerías comerciales.

“Desde 2022 no se estaban dando estos números”, explicó la referente inmobiliaria al ser consultada sobre la evolución de los locales vacíos. El fenómeno representa una de las principales preocupaciones para el sector, que viene siguiendo desde hace varios años la evolución de la actividad comercial y el impacto que tienen los cambios en el consumo y en la dinámica del centro rosarino.

La situación también se refleja en el mercado de viviendas en alquiler, aunque en este caso el problema está asociado principalmente a una sobreoferta de propiedades. “Hoy hay una sobreoferta de propiedades en alquiler, lo que le permite al inquilino elegir por precio, por calidad, por ubicación, dónde quiere ir a vivir”, señaló Peracchia. Esa mayor disponibilidad modificó la relación entre propietarios e inquilinos y obliga a ajustar precios y condiciones para concretar nuevos contratos.

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De acuerdo con la referente de COCIR, cuando una vivienda queda desocupada actualmente puede permanecer entre 60 y 90 días sin nuevo inquilino. La demora responde justamente a la abundancia de propiedades disponibles, mientras que algunos profesionales del sector también observan un movimiento de familias que años atrás se trasladaron a localidades como Funes o Roldán y que ahora evalúan regresar a Rosario para estar más cerca de sus lugares de trabajo.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Cuál es el aumento de vacancia de locales comerciales en Rosario? La vacancia de locales comerciales en Rosario alcanzó el 12% en julio y el 15% en el microcentro.

¿Quién es la referente que habló sobre la situación del mercado? La referente es Cristina Peracchia, de la Cámara Inmobiliaria de la Ciudad de Rosario (COCIR).

¿Cuándo se registró el aumento de vacancia? El aumento de vacancia se registró en julio de este año, y es comparable con niveles de 2022.

¿Dónde se concentra la mayor vacancia de locales? La mayor vacancia se concentra en el microcentro de Rosario, donde se alcanzó un 15%.

¿Por qué hay demora en alquilar viviendas? Hay demora en alquilar viviendas debido a una sobreoferta de propiedades, lo que permite a los inquilinos elegir según sus preferencias.

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