Revocaron el habeas corpus que frenaba el nuevo Régimen Penal Juvenil en provincia de Buenos Aires

FOTO: Revocaron el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó habilitada en la provincia de Buenos Aires tras un revés judicial.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que mantenía en suspenso la implementación de la normativa en el distrito.

La resolución de alzada deja sin efecto la medida cautelar que había sido dictada previamente por la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de ese mismo departamento judicial, la jueza Marta Pascual.

La magistrada de primera instancia sostenía que no se encontraban dadas las condiciones edilicias e institucionales para poner en marcha la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en suelo bonaerense.

Con la anulación de dicho fallo, la Justicia de Garantías dio luz verde a la vigencia del marco legal impulsado para el fuero penal juvenil.

La decisión judicial representa un aval clave para el avance de la reforma y redefine el marco de juzgamiento para menores a partir de los 14 años involucrados en delitos.

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