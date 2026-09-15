Revocaron el habeas corpus que frenaba el nuevo Régimen Penal Juvenil en provincia de Buenos Aires
La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora dejó sin efecto el fallo que frenaba la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en el territorio bonaerense.
15/09/2026 | 14:30Redacción Cadena 3
FOTO: Revocaron el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó habilitada en la provincia de Buenos Aires tras un revés judicial.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que mantenía en suspenso la implementación de la normativa en el distrito.
La resolución de alzada deja sin efecto la medida cautelar que había sido dictada previamente por la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de ese mismo departamento judicial, la jueza Marta Pascual.
La magistrada de primera instancia sostenía que no se encontraban dadas las condiciones edilicias e institucionales para poner en marcha la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en suelo bonaerense.
Con la anulación de dicho fallo, la Justicia de Garantías dio luz verde a la vigencia del marco legal impulsado para el fuero penal juvenil.
La decisión judicial representa un aval clave para el avance de la reforma y redefine el marco de juzgamiento para menores a partir de los 14 años involucrados en delitos.
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Lectura rápida
¿Qué se habilitó en la provincia de Buenos Aires? La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
¿Quién revocó el habeas corpus? La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora.
¿Cuándo se tomó la decisión judicial? Este martes.
¿Dónde se encontraba el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2? En el departamento judicial de Lomas de Zamora.
¿Por qué se revocó la medida cautelar? Porque la Justicia de Garantías dio luz verde a la vigencia del marco legal para el fuero penal juvenil.